Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Деревянко, 4-а, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.20 г.А также:Киевский район:ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 06.11.20 г.Немышлянский район:ул. Танкопия, 45 (спаренный стояк) до 17:00 06.11.20 г.Новобаварский район:ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.20 г.Слободской район:пр. Московский, 124-а (п. №6) до 17:00 06.11.20 г.; пр. Гагарина, 179 до 20:00 06.11.20 г.Холодногорский район:ул. Евгения Котляра, 8/10-а (стояк) до 20:00 06.11.20 г.