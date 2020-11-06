На Гвардейцев Широнинцев во время ссоры злоумышленник нанес харьковчанину тяжкие телесные повреждения.

Полицейские установили, что между мужчинами возникла ссора, в результате которой 36-летний мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Его доставили в больницу и прооперировали. Сейчас состояние его здоровья медиками оценивается как удовлетворительное."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Московского отделения полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний безработный, ранее совершал аналогичные преступления.Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в пресс-службе областного ГУНП.