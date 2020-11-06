При злоумышленнике было около 20 граммов синтетических наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на улице Валентиновской сотрудники полиции обнаружили 33-летнего мужчину, который имел при себе наркотическое вещество «соли». Как пояснил злоумышленник, он работает в одном из Интернет-магазинов и должен оставить нарковещество в качестве «закладки» в одном из определенных мест. Также мужчина назвал полицейским адреса еще 25 тайников, где он уже сделал «закладки», которые в дальнейшем были изъяты, а по месту жительства «закладчика» правоохранители обнаружили еще 15 пакетов с наркотиками.Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.