Правоохранители направили в суд обвинительный акт по факту кражи.

По данным следствия, полицейский, который обеспечивал охрану на площадке временно задержанных транспортных средств, разработал преступную схему по краже запчастей из арестованных автомобилей.В частности, как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 18 апреля сотрудник полиции заступил на дежурство по охране площадки. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, полицейский оригинальные задние фонари (внешние и внутренние) из внедорожника премиум-класса.На следующий день злоумышленник вынес похищенное имущество за пределы площадки, нанеся владельцу внедорожника ущерб на сумму почти 12 тысяч гривен.На данный момент правоохранители сообщили полицейскому о подозрении в совершении кражи. Если его вина будет доказана, то его ждет ответственность в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.