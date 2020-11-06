Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Согласно информации, опубликованной пресс-службой коммунального предприятия, за 5 ноября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах."Работы были выполнены: пос. Коммунист (ул. Васищевская, 8), ул. Натальи Ужвий, 86, ул. Академика Павлова, 271, ул. Ивана Камышева, 18, б-р Юрьева, 11/7, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, пр. Победы, 76, ул. Академика Богомольца, 5, пр. Славы, 9, пр. Победы, 60-а, ул. Лопанская, 31, пр. Победы, 68-б, пер. Отакара Яроша, 8-а, пр. Победы, 50-б.После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды", - сообщили на предприятии.