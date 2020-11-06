Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Как сообщают журналисты ХАЦ, Коммунальное учреждение городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» заключил соглашение с компанией «Агрострой» на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в Люботине стоимостью 31 миллион 500 тысяч гривен. Соответствующая информация была опубликована на сайте «Прозорро».Речь идет о строительстве комплекса на основе бескаркасной арочной технологии."Стоит отметить цены на блоки ФБС, которые указаны в смете. Так, бетонные блоки ФБС 24.4.6 планируют покупать по цене - 1116 гривен за штуку. Для сравнения рыночные цены таких блоков 500-600 грн., Что вдвое дешевле.Также завышена стоимость песка, который хотят покупать по 506 гривен за кубический метр. Для сравнения КП «Харьковские тепловые сети» покупают песок по 339 гривен за кубометр", - сообщают в ХАЦ.Антикоррупционеры отмечают, что заказчик отклонил два более дешевых предложения, в частности, ООО «Строй Инжиниринг Девелопмент» и ООО «Стальконструкция». Первая фирма ранее строила подобные комплексы на территории харьковской области.