Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.Как сообщают журналисты ХАЦ, Коммунальное учреждение городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» заключил соглашение с компанией «Агрострой» на строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в Люботине стоимостью 31 миллион 500 тысяч гривен. Соответствующая информация была опубликована на сайте «Прозорро».
Речь идет о строительстве комплекса на основе бескаркасной арочной технологии.
"Стоит отметить цены на блоки ФБС, которые указаны в смете. Так, бетонные блоки ФБС 24.4.6 планируют покупать по цене - 1116 гривен за штуку. Для сравнения рыночные цены таких блоков 500-600 грн., Что вдвое дешевле.
Также завышена стоимость песка, который хотят покупать по 506 гривен за кубический метр. Для сравнения КП «Харьковские тепловые сети» покупают песок по 339 гривен за кубометр", - сообщают в ХАЦ.
Антикоррупционеры отмечают, что заказчик отклонил два более дешевых предложения, в частности, ООО «Строй Инжиниринг Девелопмент» и ООО «Стальконструкция». Первая фирма ранее строила подобные комплексы на территории харьковской области.