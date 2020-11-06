За хранение наркотиков мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, наркотики обнаружили у жителя города Балаклея и жителя Нововодолажского района области."В ходе санкционированного обыска по месту жительства 37-летнего мужчины, следователи Балаклейского отдела полиции обнаружили около двух литров опия экстракционного и посуду для приготовления наркотического вещества. Хозяин квартиры сообщил, что запрещенное сырье изготавливал для собственного употребления, без цели сбыта.Кроме того, при осмотре дачного домовладения в селе Новая Мерефа, который принадлежит 43-летнему мужчине, сотрудники Нововодолажского отделения полиции обнаружили в одной из комнат листья конопли. По результатам судебной экспертизы, изъятое вещество весом более 300 граммов оказалась особо опасным наркотическим средством - каннабисом", - рассказали в ведомстве.По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.