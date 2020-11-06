Об этом сообщили в Госпотребслужбе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 3 ноября на территории 15 районов Харьковской области, проходит кампания по наземному распределению пероральной вакцины иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.Вакцина в виде приманки безопасна для людей и животных."Она имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства. Просьба к жителям области: при обнаружении приманок - не брать их руками и не переносить из мест разложения.", - отмечают в Госпотребслужбе.