В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)», совместно с представителями Основянского районного отдела ГУ ГСЧС в Харьковской области проведены пожарно-тактические учения персонала ведомственной пожарной команды и персонала учреждения.

Во время учений представителями ГСЧС проведена разъяснительная работа среди персонала учреждения по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний период, правил пользования первичными средствами пожаротушения, а также учебная отработка действий на случай возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.Цель учений заключалась в отработке действий пожарного подразделения, координации действий пожарных и работников учреждения во время эвакуации людей из здания. Особое внимание было уделено отработке должного взаимодействия между различными отделами и службами учреждения и сотрудниками ГСЧС при возникновении пожара.Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, подобные пожарно-тактические учения позволяют повышать профессиональные навыки как работникам ведомственной пожарной охраны, так и работникам учреждения.