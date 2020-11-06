Движение транспорта по пер. Мечникова, на участке от ул. Сумской до ул. Донец-Захаржевского, будет запрещено с 9 по 22 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством наружных инженерных сетей.Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, ул. Короленко, ул. Пушкинской и др.Кроме того, с 23 ноября по 9 декабря будет запрещено движение транспорта по пер. Мечникова, от ул. Донец-Захаржевского до ул. Пушкинской. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим ул. Донец-Захаржевского, пл. Театральной и др.