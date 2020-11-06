В Украине решили возродить кредитные союзы, репутация которых была изрядно подмочена нечистыми на руку конторами, работавшими под их вывеской. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Верховной рады до конца этого года. Какие изменения предлагает документ и что нужно знать сегодня при вложении средств в кредитный союз?

Что такое кредитный союз

Как не быть обманутым

До конца года о кредитных союзах лучше забыть