В Украине решили возродить кредитные союзы, репутация которых была изрядно подмочена нечистыми на руку конторами, работавшими под их вывеской. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Верховной рады до конца этого года. Какие изменения предлагает документ и что нужно знать сегодня при вложении средств в кредитный союз?С 1 июля 2020 года деятельность кредитных союзов в Украине регулирует Национальный банк. До этого данным вопросом занималась Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг.
– В результате реформы Национального банка страховые компании и кредитные союзы перешли под наблюдение НБУ. Именно НБУ теперь устанавливает требования к кредитным союзам и контролирует их деятельность, – рассказал «Вечернему Харькову» главный редактор издания «Деньги.ua» Александр Крамаренко.
Сейчас, по его словам, Национальный банк меняет законодательное поле – разрабатывает проекты законов, которые после прохождения определенных процедур подаются на рассмотрение в Верховную Раду. Так, сейчас идет подготовка законопроекта «О кредитных союзах», в котором предусмотрено немало новаций. Среди предложений Национального банка – создание рыночного механизма поддержания платежеспособности кредитных союзов. Это может быть стабилизационный фонд на базе объединений кредитных союзов.
– Также Нацбанк высказывал идею, чтобы по отношению к клиентам кредитных союзов действовала система гарантирования вкладов, как в отношении клиентов банков, – говорит эксперт. – Это было бы логично, потому что там относительно небольшие вклады, и этот рынок мог бы быть реанимирован после обвала 2008 года. Тогда, в период кризиса, кредитные союзы очень пострадали, многие из них так и не восстановились. Доверие украинцев к ним было подорвано и именно по этой причине они умерли.
Кроме прочего, проект закона предусматривает, что кредитные союзы смогут выпускать платежные карты.
– Это делается для того, чтобы кредитные союзы не работали с наличными. Это поможет снизить риск бесконтрольного сбора и вывода денег, – считает главный редактор издания «Деньги.ua» Александр Крамаренко.
Сейчас платежные карты имеют право эмитировать только банки, которые являются членами платежных систем (Visa, MasterCard и др.). На 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 70 участников карточных платежных систем.
– Помимо банков платежные карты могут выпускать и финансовые компании. А кредитный союз тоже в каком-то смысле является финансовой компанией. И в этом нет ничего страшного или неправильного. Главное, чтобы все происходило в соответствии с условиями лицензии, которые они получают от регулирующего органа, – подчеркивает эксперт.
Вместе с тем Александр Крамаренко замечает, что выпуск платежных карт – история довольно обременительная.
– Это непросто. Должен быть определенный масштаб учреждения, чтобы это имело смысл. Иначе накладные расходы будут слишком большими, – говорит он. – Но существует практика, когда маленький банк вступает в партнерство с крупным банком и по соглашению между ними крупный банк выпускает карточки для маленького. Тот раздает их своим клиентам, но процесс обслуживания на самом деле происходит в большом банке, хотя общается с клиентом маленький банк. Я думаю, вполне вероятно, что кредитные союзы будут выпускать платежные карты в партнерстве с крупными банками. Это разумно, а кроме того дешевле и надежнее.
Что такое кредитный союз
Кредитный союз – это неприбыльное финучреждение, созданное физическими лицами, которое предоставляет финансовые услуги своим членам. Суть работы союза в том, что одни его члены вносят собственные средства на депозит, а другие берут кредиты под проценты. Это могут быть ссуды на обучение, отдых, ремонт, приобретение техники и т.д. Кредитные союзы отличаются от банков тем, что выдают кредиты не для получения прибыли, а для оказания финансовой поддержки своим членам.
– Изначально кредитный союз задумывался как некий аналог советской кассы взаимопомощи. Вернее, даже наоборот – советская касса взаимопомощи была аналогом кредитного союза. В Украине кредитные союзы существовали еще сто лет назад и были особенно популярны в Западной Украине, – рассказывает Александр Крамаренко. – Смысл в чем? Допустим, есть село, где живет тысяча семей. У 800 из них есть лишние деньги и они могут отдать их кому-то на хранение под проценты. А 200 семей нуждаются в займе: одни – чтобы купить второго поросенка, откормить и осенью продать; другие – чтобы заиметь собственный мини-трактор и т.д. По сути кредитный союз – это сообщество людей, которые друг друга знают и доверяют «соседям», не подводят тех, кто вложил свои деньги, возвращая взятое взаймы. Не вернуть не могут – «перед соседями неудобно». То есть это взаимопомощь людей, построенная на взаимном доверии.
Однако в городах эта история срабатывает хуже – переход кредитных союзов в крупные населенные пункты подорвал их репутацию.
– В период расцвета кредитных союзов – с 2002 по 2008 год – их услугами активно пользовался микробизнес, предприниматели. Однако под вывеской кредитных союзов начали создаваться «пирамиды». По городу ездили маршрутки с рекламой некоего кредитного союза, который обещал вкладчикам 36% годовых. Очевидно, что там что-то нечисто. Однако сладкий процент затуманивал здравый смысл и люди несли туда деньги. Естественно, в результате у них возникали проблемы. Подобные конторки разрастались до колоссальных размеров и фактически превращались в финансовую компанию, которая привлекала деньги, не всегда планируя их вернуть, – продолжает Александр Крамаренко.
По его словам, за кредитными союзами должен быть контроль, дабы они не превращались в финансовые пирамиды.
– И если Национальный банк предложит варианты регулирования данного рынка, которые обеспечат существование нормальных реальных кредитных союзов, обеспечат им устойчивость, контроль за ними – они станут частью финансовой системы, – считает эксперт.
Как не быть обманутым
Что нужно знать, если сегодня вы решите вложить деньги в кредитный союз? Перед оформлением вклада Нацбанк рекомендует проверить, имеет ли кредитный союз действующую лицензию.
– Ведь финансовые услуги, то есть операции с чужими деньгами, могут предоставляться только на основании лицензии. Это требование закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», – уточняют в Нацбанке.
В некоторых случаях кредитный союз должен иметь даже две лицензии. Кредитные союзы могут привлекать средства двумя способами – через депозитные договоры и через обязательные или добровольные паевые взносы. Если союз привлекает средства через паевые взносы, ему достаточно иметь одну лицензию – на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Если же союз привлекает средства через депозитные договоры, ему необходимо иметь две лицензии – на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата и на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.
Проверить наличие лицензий у кредитных союзов можно в специальном государственном реестре, в котором содержится информация обо всех финучреждениях (kis.bank.gov.ua).
До конца года о кредитных союзах лучше забыть
Александр Крамаренко вообще советует забыть о кредитных союзах как минимум до конца нынешнего года.
– Пока кредитные союзы находятся в безвоздушном пространстве. – Нацкомиссия ими уже не занимается, а Нацбанк только формирует систему надзора. Только в октябре 2020 года был создан департамент надзора за кредитными союзами. Поэтому я бы посоветовал до конца этого года о кредитных союзах вообще не вспоминать, – говорит эксперт. – Имейте в виду, пока еще кредитные союзы не являются участниками системы гарантирования вкладов. То есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства общества. Так что существует риск потерять все вложенные средства. Принимая решение, вкладчики должны понимать эти риски. Пока не будет сформирована национальная система надзора, лучше деньги туда не вкладывать.
К слову, с 1 июля нынешнего года, с тех пор как Национальный банк стал регулятором небанковских финучреждений, он получил 382 обращения граждан с жалобами на работу кредитных союзов.