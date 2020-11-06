Преступление произошло 1 ноября в Московском районе Харькова.

1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Московскому происходит ссора.Прибыв на место происшествия правоохранители застали в квартире 33-летнего харьковчанина, а в одной из комнат нашли тело 36-летнего владельца квартиры с признаками насильственной смерти. На голове убитого обнаружены резаные раны.Согласно информации от источника Вечернего Харькова в правоохранительных органах, во время совместного времяпровождения и распития алкогольных напитков между братом одного из руководителей СБУ в Харьковской области и погибшим возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему знакомому бутылкой несколько ударов по голове и шее.По данному факту следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Подозреваемый задержан. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.