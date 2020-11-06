По состоянию на 6 ноября в ожоговом отделении Харьковской городской больницы неотложной помощи №4 находятся 5 человек, пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Дергачевском районе. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Двух пациентов планируют выписать уже на следующей неделе.В реанимации остается один пострадавший. Вскоре его будут переводить в обычную палату.Напомним, взрыв на газораспределительном пункте возле села Березовское в Дергачевском районе произошел 28 октября. Два человека погибли.