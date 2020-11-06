Начальник сектора ГУ Нацполиции в Харьковской области задержан за получение взятки. Он обещал полицейским, уволившимся из органов, оформление справки по инвалидности и получение социальных выплат.

Проводится расследование по факту получения неправомерной выгоды начальником сектора ГУ НП в области (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.– По данным следствия, начальник одного из секторов ГУ НП в области предлагал своим коллегам, которые увольняются из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности. Указанный служащий обещал посодействовать в прохождении медико-социальной экспертной комиссии, оформлении инвалидности и ускоренном получении выплат за денежное вознаграждение, – говорят в прокуратуре.2 ноября начальник сектора был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им десяти тысяч гривен за оформление пенсии одному из полицейских.– Сейчас решается вопрос о сообщении указанному служащему о подозрении и избрании меры пресечения. Кроме того, решается вопрос о подозрении сотруднику полиции, который предоставил неправомерную выгоду. Продолжаются обыски и другие первоочередные следственные действия, – отмечают в пресс-службе прокуратуры.