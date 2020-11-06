Исследователи кардиологического центра Франкеля в штате Мичиган обнаружили новую причину возникновения тромбов у заболевших коронавирусом.

Учёные изучили сыворотки крови пациентов, поступивших в больницы с COVID-19. Оказалось, что в половине случаев в сыворотке были найдены аутоантитела, которые провоцируют высокую выработку тромбоцитов, а также увеличивают показатель свертываемости крови.Специалисты были удивлены такими результатами, поскольку ранее было известно только одно заболевание, которое похожим образом воздействовало на организм - антифосфолипидный синдром.