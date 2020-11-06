Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Город Киев остается в оранжевой зоне.

Что касается Харькова и области.

- в красную зоны будут отнесены:

- города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

- в оранжевую зону:

остальные административно-территориальные единицы.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
 
- примечательно, что населённых пунктов, отнесённых к желтой зоне, во всей Украине нет!», сказано в информации, опубликованной каналом.

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