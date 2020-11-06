Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Город Киев остается в оранжевой зоне.
Что касается Харькова и области.
- в красную зоны будут отнесены:
- города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- в оранжевую зону:
остальные административно-территориальные единицы.
Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
- примечательно, что населённых пунктов, отнесённых к желтой зоне, во всей Украине нет!», сказано в информации, опубликованной каналом.