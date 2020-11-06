Движение трамваев №12 и 20 по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, по проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (при движении в сторону Южного вокзала), будет запрещено с 9:00 до 17:00 7 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:- при движении в сторону Южного вокзала:Лесопарк - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;- при движении от Южного вокзала:- по своим маршрутам в штатном режиме.