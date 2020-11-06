Мой дядя – брат матери – пострадал в автомобильной аварии. На днях он оформил инвалидность. Расскажите, пожалуйста, какие выплаты положены людям с инвалидностью. Екатерина

Как разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, величина пенсионных выплат для людей с инвалидностью I, II и III группы определяется в процентном соотношении в соответствии с нормами ст. 33 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Выплата пенсии осуществляется в следующем размере:– лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;– лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;– лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.Неработающие пенсионеры II и III групп имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии страхового стажа.Неработающие люди с инвалидностью II группы:– мужчины в возрасте 46 лет – 25 лет страхового стажа , 48 – 26, 50 – 27 ,53 – 28, 56 – 29, 59 – 30 лет страхового стража.– женщины в возрасте 46 лет – 20 лет страхового стажа, 48 – 21, 50 – 22, 53 – 23, 56 – 24, 59 – 25 лет трудового стажа.Неработающие лица с инвалидностью III группы: для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет.Размер минимальной пенсии по инвалидности в Украине установлен на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (независимо от группы инвалидности). Размеры минимальных пенсий для людей с инвалидностью в 2020 году:– с 1 января – 1638 гривен;– с 1 июля – 1712 гривен;– с 1 декабря – 1769 гривен.Надбавки и доплаты к пенсии. Украинское законодательство предусматривает повышение пенсионных выплат по инвалидности за счет доплат и надбавок (на уход или иждивенцев), дополнительной пенсии, индексации, а также пенсии за особые заслуги перед Украиной (если человек с инвалидностью имеет на них право).Так, согласно постановлению Кабмина №654 от 16.07.2008 года, к пенсии по инвалидности, в том числе начисленной в минимальном размере, устанавливаются следующие надбавки:– 50 гривен – надбавка на уход лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II группы, а также одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста;– 150 гривен – неработающим пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети. Доплата производится на каждого ребенка.Из-за карантина в связи с коронавирусом граждане Украины, получающие пенсию по инвалидности в размере менее пяти тысяч гривен, дополнительно получают надбавку в сумме 1000 гривен. Доплата к пенсии по инвалидности в размере 1000 гривен выплачивается с апреля 2020 года.Ежемесячная адресная помощь. Ежемесячная адресная помощь предоставляется людям с инвалидностью (в том числе детям с инвалидностью), если размер их пенсии после начисления всех возможных надбавок и доплат остается ниже уровня прожиточного минимума для нетрудоспособного населения. Согласно Постановлению Кабмина №265 от 26.03.2008 года, выплата государственной адресной помощи к пенсии осуществляется в сумме, недостающей до уровня прожиточного минимума.