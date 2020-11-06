По состоянию на 6 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 30 194 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 41 133 случая заболевания COVID-19, 32 134 человека находятся под медицинским наблюдением, 8 428 пациентов выздоровели, 571 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 ноября в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 440 188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 8 125 человек умерли, 195 544 - выздоровели.