Общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы за девять месяцев этого года составил 2 миллиона 894 тысячи долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 25%.

Экспортные операции, удельный вес которых в общем товарообороте составляет 43%, составили 1 257 млн долл., и они выросли на 49%, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.Показатели импорта, удельный вес которых в общем товарообороте составляет 57%, также увеличились. Если в 2019 они составили 1 474 млн долл., то за девять месяцев нынещнего года слобожанские таможенники зафиксировали рост на 11% – до 1 637 млн долл.Рост этих показателей связан с расширением зоны деятельности Слобожанской таможни, в которую вошли таможенные посты не только Харьковской области, но и части Сумской.Среди товаров, экспортируемых из Украины за девять месяцев этого года в зоне деятельности таможни, наибольший удельный вес имеют: промышленное оборудование – 16%, табак – 13%, пластмассы, полимерные материалы – 8%.Среди импортируемых товаров в лидерах – табак – 11%, промышленное оборудование – 10,8%, пластмассы, полимерные материалы – 9%.