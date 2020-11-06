Сотрудникам патрульной полиции Украины запретили останавливать водителей без причины для «проведения профилактических мероприятий».

Норму об этом исключили из ранее принятого законопроекта №2695.Норма предусматривала внесение новых пунктов в статью 35 закона «О Нацполиции». Так, в Законе должно было появиться дополнительное основание для остановки. Согласно этому основанию, полиция могла бы останавливать любой автомобиль из потока и проводить профилактические мероприятия. Например, проверить водителя на трезвость.«Дорожный адвокат» сообщил, что на заседании профильного парламентского комитета Украины приняли решение вышеупомянутую норму отменить.Таким образом, патрульные получили четкий перечень оснований для остановки водителей.«Полиция не получила права останавливать все подряд машины, когда вздумается. Остановить водителей можно только по конкретным основаниям, которые предусматривает статья 35 «О Национальной полиции», — пишет «Дорожный адвокат».