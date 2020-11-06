Игры со снарядами – плохая идея. На Харьковщине в больницу попал ребенок, для которого подобное развлечение закончилось печально – оторванной кистью и многочисленными ранами. Девятилетний мальчик нашел снаряд и принес его домой. Почему этого нельзя делать и как поступать с опасными находками?

Где были родители?

Каждый год страдают горе-пиротехники

Самое ужасное – когда страдают дети

Главное – не трогать

За раз находили по три тысячи опасных предметов

Кстати

Трагедия с мальчиком произошла в селе Коробочкино Чугуевскго района, сообщили в отделе коммуникаций полиции в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило в полицию 30 октября в десять часов утра от диспетчера ГСЧС. На место выехали руководство и следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления ГУ НП в Харьковской области.По информации правоохранителей, взрыв произошел во дворе одного из домов. Как выяснилось, девятилетний мальчик нашел снаряд и притащил его домой. Забавляясь опасной игрушкой, мальчишка бросил его в забор. Прогремел взрыв... Ребенок получил страшные травмы – в тяжелом состоянии с рваными ранами щеки, голени, пальцев руки, оторванной кистью другой руки он был доставлен в больницу.Взорвавшийся снаряд был не единственной подобной игрушкой мальчика – в ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили еще несколько ржавых снарядов. Оказалось, что до несчастного случая мальчишка неоднократно приносил домой железные ржавые предметы.– Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.Начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин говорит, то для него эта тема особенно болезненна – с детства остались в памяти случаи, когда друзья подрывались на боеприпасах, оставшихся со времен Второй мировой войны.– Таких случаев, как с девятилетним мальчишкой из Коробочкино, я видел в жизни очень много, – говорит Игорь Лупандин. – Детство мое прошло на Сортировке – это как раз та сторона, с которой в 1943-м шло освобождение Харькова от нацистов. Там со времен войны оставалась масса боеприпасов. Ученикам местной школы даже запрещали собирать металлолом, хотя сбор металлолома школьниками в то время был распространенной практикой.По словам специалиста, в школах уделяется много внимания этому вопросу, постоянно ведется разъяснительная работа на тему: «Что делать, если увидели неизвестный металлический предмет». Но...– Дети вышли за порог школы – и забыли. Поэтому когда школьники находятся дома – в выходные, на каникулах, – родителям следует регулярно напоминать детям о том, что такие предметы категорически нельзя трогать. Важно научить каждого ребенка: если увидел незнакомый предмет в земле, не бери его в руки, позови родственников, соседей, прохожих, – говорит Игорь Лупандин. – Взрослые должны быть бдительны. А этот мальчонка из Коробочкино, как выясняется, постоянно таскал домой ржавые железки – боеприпасы нашли во дворе во время осмотра места происшествия. Где были родители? Куда они смотрели? Почему никак не отреагировали соседи, которые наверняка видели, что пацан тащит домой всякий ржавый металлический хлам?Игорь Лупандин отмечает, что лесах, лесопосадках Харькова и области осталось еще много боеприпасов со времен Второй мировой, поэтому трагедии – не редкость.– Дети могут пострадать из-за незнания или баловства, ведь их любопытство превыше страха. А взрослые идут на риск то ли осознанно, то ли по глупости. Начинают пилить снаряды, сбивают медные пояски, чтобы сдать ценный металл, выплавляют тротил... Однако снаряды не прощают шалостей, – говорит представитель ГСЧС. – Каждый год в результате таких случаев страдают горе-пиротехники.Игорь Лупандин припомнил ЧП, которое несколько лет назад произошло в Балаклее – погиб мужчина, пытавшийся распилить снаряд.Взрыв был настолько мощным, что осколки полетели до окон соседей на противоположной стороне улицы. Мужчина, скорее всего, промышлял поисками и продажей металлолома и не в первый раз распиливал снаряды, – рассказывает он. – Взорвавшийся боеприпас оказался современным – из числа тех, что стоят на вооружении Минобороны.В Первомайском мужчина угодил в больницу с осколочным ранением ноги и ранами предплечья.– 32-летний мужчина нашел боеприпас в овраге и принес домой, а его 54-летний отец решил распилить снаряд болгаркой, что вызвало взрыв, – напоминает Игорь Лупандин.34-летнему жителю села Вербовка Балаклейского района оторвало правую голень и пальцы левой кисти. Также он получил рваную рану правового плеча и левого колена.– Мужчина во дворе собственного дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, который в результате демонтажных работ взорвался, – уточняет Игрь Лупандин.А вот и недавний случай – в августе этого года в селе Семеновка Дергачевского района 39-летний мужчина во дворе собственного дома пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.– Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь. С травматической ампутацией ног и левой руки пострадавшего срочно доставили в харьковскую больницу. Однако медикам не удалось спасти мужчине жизнь, – говорит Игорь Лупандин.Однако, самое ужасное – когда страдают дети. Он припомнил случай, который произошел несколько лет назад в селе Яковенково Балаклейского района, кода по вине местного жителя погиб его четырехлетний сын.– Во дворе собственного дома 36-летний мужчина проводил демонтаж найденного снаряда. В результате произошло возгорание топливного элемента газового генератора. В машине, которая стояла тут же, во дворе, был его четырехлетний сын. Пламя охватило автомобиль. Мальчик скончался от полученных ожогов на месте, – рассказывает Игорь Лупандин.При этом он отмечает, что за последние пару лет количество несчастных случаев в результате взрыва боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны, существенно сократилось.– Кроме того, уменьшилось количество так называемых черных искателей, которые «бороздят» места, где происходили сражения. Сказывается профилактическая работа, а также борьба с нелегальными пунктами приема металлолома, – уверяет Игорь Лупандин.Лес, поле, огород, подворье – везде можно неожиданно наткнуться на страшные «приветы» из прошлого. Если вы обнаружили неизвестный предмет, который визуально похож на артиллерийский снаряд, фрагмент снаряда (потому что не всегда они видны из-под земли полностью) – ни в коем случае не трогайте его ни руками, ни палкой, не пытайтесь ударить или передвинуть, предупреждает Игорь Лупандин.Если мина или граната пролежала в земле более 70 лет – это вовсе не значит, что она не может взорваться. Спровоцировать детонацию боеприпаса может любое воздействие, даже самое незначительное – попадание прямых солнечных лучей, осыпание грунта, – говорит специалист. – Например, копнули, попал воздух – и от этого мина или граната может взорваться.Место находки необходимо оградить ветками, камнями и желательно отметить – флажком, куском яркой ткани на палке, другими подручными средствами. Отойти на некоторое расстояние и позвонить по телефонам 101, 112, 102 или сообщить о своей находке в местные органы власти.– Нужно как можно точнее сообщить координаты или ориентиры места нахождения взрывоопасного предмета. Необходимо понимать – то, что нашел один человек, может найти и другой, поэтому до приезда специалистов взрывоопасную находку лучше не оставлять без присмотра. Не знающий об опасности человек может наступить на мину или по незнанию попытается взять ее в руки. Желательно остаться на месте до приезда специалистов и предупреждать прохожих об опасности, – говорит Игорь Лупандин.Приехавший на место специалист определит, что это за металлический предмет.– Человек, который визуально определяет, что это за предмет, есть в каждом районе. И пусть вас не смущает, если вы вдруг перепутали ржавую консервную банку или старые тормозные диски со снарядом. Пусть лучше предмет действительно окажется неопасным, нежели наоборот. Были случаи и в Харькове, и в области, когда находили подозрительный металлический предмет, но когда приезжал специалист, выяснялось, что это кусок трубы, не представляющей опасности. Однако прояснить этот момент – функция специалиста, – акцентирует внимание Игорь Лупандин.Если это действительно взрывоопасный предмет – фрагмент артиллерийского снаряда, минометная мина, патроны или что-то еще – эксперт даст подтверждение в дежурную часть полиции.– В этом случае усиливается наряд полиции, перекрываются проходы, выезжает наша пиротехничская группа со спецоборудованием, – продолжает Игорь Лупандин. – Пиротехники извлекают предмет на поверхность и укладывают в автомобиль – в специальное оборудование. Затем проводится обследование местности на наличие других возможных взрывоопасных предметов. Если есть еще находки, площадь обследования увеличивается. Далее проводятся работы по извлечению их из земли.По словам Игоря Лупандина, бывали случаи, когда за одни раз находили и по две, и по три тысячи взрывоопасных предметов.– Такие места были в Харьковском, Балаклейском, Чугуевском, Изюмском районах, – отмечает специалист.2 ноября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Харьковской области проводили работы по обследованию территории региона для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Работы проводились в Холодногорском районе Харькова, а также в Змиевском, Харьковском и Балаклейском районах области.Всего было уничтожено семь боеприпасов – шесть артснарядов разного калибра и одна минометная мина.