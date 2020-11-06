В Украине рассматривают возможность применения словацкой модели массового тестирования на коронавирус.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 6 ноября.- Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование, - сказал Шмыгаль.Премьер подчеркнул, что тестами можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Кабмин проводил консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.- На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть красные зоны, - добавил Шмыгаль.Напомним, что ранее почти половину словаков проверили на коронавирус. Тестирование охватило все регионы Словакии, кроме четырех районов с наиболее сложной эпидемической ситуацией, где его уже провели на прошлой неделе.