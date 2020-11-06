На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Информацию о смерти писателя подтвердил телеканалу Дождь его представитель Олег Сташкевич, а также друзья сатирика.О причинах смерти Жванецкого не сообщается.В прошлом месяце Жванецкий объявил о прекращении публичных выступлений из-за возраста и потери работоспособности.Михаил Жванецкий — писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер. Родился 6 марта 1934 года в Одессе, выступал на сцене с 1960-х годов.Он писал монологи и миниатюры, с которыми выступал на сцене и телевидении. Жванецкий — автор сборников Моя Одесса, Год за два, а также пятитомного Собрания сочинений.Народный артист Украины.Последние годы вместе с семьей проживал в Москве.