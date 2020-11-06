Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине быстро переходит из сложной в катастрофическую. Пандемия Covid-19 развивается ураганными темпами по всему миру, сообщил во время доклада в Верховной Раде министр охраны здоровья Максим Степанов.Глава МОЗ посетовал, что в нынешних условиях не все зависит от вверенного ему ведомства. Теперь, по его словам, каждый украинец несет личную ответственность за распространение коронавируса.
– Можно сколько угодно обвинять МОЗ, но мы не можем выполнять правила вместо вас. Только вы сами можете себя уберечь: надевать маску, мыть руки и придерживаться дистанции. Ваша жизнь – в ваших руках... Нужно приготовиться к неминуемому. Пройти легко вторую волну невозможно, – отметил министр.
По его словам, если заполняемость коек для больных Covid-19 достигнет 100%, будут активированы протоколы, по которым спасать будут только тех, у кого больше шансов на выживание.
При этом Максим Степанов уточнил, что из-за дефицита врачей заполняемость коек в случае коллапса здравоохранения может отойти на второй план: на всех больных не хватит специалистов. Более того, пациенты с другими заболеваниями никуда не исчезли.
– Другие болезни не ушли на каникулы из-за коронавируса, – подчеркнул чиновник, говоря о дефиците больничных коек.
Министр также сообщил, что на закупку антиген-тестов выделен миллиард гривен. Это позволит делать до миллиона тестов в месяц.