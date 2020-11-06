Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине быстро переходит из сложной в катастрофическую. Пандемия Covid-19 развивается ураганными темпами по всему миру, сообщил во время доклада в Верховной Раде министр охраны здоровья Максим Степанов.

Глава МОЗ посетовал, что в нынешних условиях не все зависит от вверенного ему ведомства. Теперь, по его словам, каждый украинец несет личную ответственность за распространение коронавируса.– Можно сколько угодно обвинять МОЗ, но мы не можем выполнять правила вместо вас. Только вы сами можете себя уберечь: надевать маску, мыть руки и придерживаться дистанции. Ваша жизнь – в ваших руках... Нужно приготовиться к неминуемому. Пройти легко вторую волну невозможно, – отметил министр.По его словам, если заполняемость коек для больных Covid-19 достигнет 100%, будут активированы протоколы, по которым спасать будут только тех, у кого больше шансов на выживание.При этом Максим Степанов уточнил, что из-за дефицита врачей заполняемость коек в случае коллапса здравоохранения может отойти на второй план: на всех больных не хватит специалистов. Более того, пациенты с другими заболеваниями никуда не исчезли.– Другие болезни не ушли на каникулы из-за коронавируса, – подчеркнул чиновник, говоря о дефиците больничных коек.Министр также сообщил, что на закупку антиген-тестов выделен миллиард гривен. Это позволит делать до миллиона тестов в месяц.