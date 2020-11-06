Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Следует быть осмотрительным. Велика вероятность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное. Завтра вы можете оказаться в центре внимания, постарайтесь использовать это с максимальной выгодой.День будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно, удастся заставить себя что-нибудь сделать. Ваши таланты пылятся на полках. Поищите им применение буквально завтра.Пора посвятить себя домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Завтра придется связать воедино массу мелких подробностей, прежде чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем.В этот день хорошо бы заняться домашним делами – украсить жилище, переставить мебель. Завтра вы сможете найти время и силы и для себя, и для других. Постарайтесь распределить энергию на весь день.Возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Завтра избавьтесь от хлама, который навевает неприятные воспоминания. Возможно, даже получите некоторую прибыль.День стоит провести в компании близкого человека. Возможно, вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным. Завтрашний день не принесет большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вам.Творческий потенциал вырастет до такой степени, что перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте и не забывайте использовать на всю катушку. Завтра попытка исполнить задуманное обернется неожиданным событием.День может оказаться чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь. Завтра не стоит полагаться на хорошую память — ни на свою, ни на чью-либо еще. Лучше все записывать.Ваше мнение может слишком часто меняться, поэтому, прежде чем что-то делать, желательно семь-восемь раз подумать. Завтра для продуктивной работы потребуется благородная идея. Если таковая найдется, создадите нечто вечное.Вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость будете испытывать, продолжая идти своим путем. Завтра не стоит начинать играть, не изучив досконально правила игры – последствия могут оказаться печальными.Рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако вас они могут и не коснуться, если сами не проявите такого желания. Завтра, судя по всему, вас ожидает большая радость. Позаботьтесь об организме.Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять других и быть понятым самому. Завтрашний день может быть отмечен состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет прямо с утра.