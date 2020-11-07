Кабмин в очередной раз заявил о выделении денег на строительство онкоцентра в Харькове. Однако это не более чем неудачная попытка прикрыть беспомощность исполнительной власти. Очевидно, что на масштабные строительные работы в текущем бюджетном году времени уже нет, считает народный депутат Украины Юлия Светличная.

На заседании КМУ утвердили порядок предоставления субвенций нескольким областям, в том числе и Харьковской. Харьковщине выделили 100 млн грн на строительство областного центра онкологии.По мнению народного депутата Юлии Светличной, которая в период своего губернаторства инициировала строительство современного онкологического центра и приложила немало усилий для начала строительных работ, это решение Кабмина – неудачная попытка прикрыть беспомощность исполнительной власти, поскольку в этом году строительство продолжено уже не будет.– Гоняют одно и то же обещание уже даже не по второму, а по третьему кругу, – говорит народная избранница. – Закон, позволяющий в этом году профинансировать на 100 млн грн строительство в Харькове онкоцентра, был проголосован парламентом еще 17 сентября. Но почти два месяца бездеятельности и проволочек не позволят это сделать в 2020 году. На масштабные строительные работы в текущем бюджетном году времени уже нет.Теперь, по словам Юлии Светличной, придется добиваться финансирования онкологического центра заново – при утверждении госбюджета на 2021 год. Предложение о выделении 500 млн грн народный депутат уже подала в парламент.– Для соблюдения сроков строительства на 2021 год необходимо 500 млн грн, – отмечает она. – Соответствующее предложение в ВР мною подано. Посмотрим на позицию тех, кто так беспокоился о людях и медицине перед выборами. Или снова те же 100 млн будут обещать? Складывается впечатление, что главная задача– не медицинскую клинику в Харькове построить, а заметки по сайтам распространять.Напомним, проектные и строительные работы нового онкоцентра в Харькове начались по инициативе Юлии Светличной в 2018 году. Тогда же были получены средства и проведены первые тендеры. Однако при новой власти, в январе 2020 года, строительство было полностью заморожено, финансирование на текущий год вообще не предусмотрено.