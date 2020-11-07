Если жилец не оплачивает коммунальные услуги, это не является основанием для выселения его из жилого помещения, но на недвижимость должника могут наложить арест.

Поставщик услуг, которому задолжал потребитель, прежде всего обратится в суд – для выдачи судебного приказа или в порядке искового производства, разъясняет Минюст на своей странице в Facebook. После этого предприятие обращается в государственную исполнительную службу или к частному исполнителю, которые и начнут принудительное взыскание долга, в том числе путем наложения ареста на имущество.Если сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги превысила 20 минимальных заработных плат (5000 грн х 20 = 100 000 грн), исполнитель вправе наложить арест даже на единственное жилье должника.Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (до 100 тыс. грн), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В этом случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.Могут ли прекратить предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае неуплаты? Законодательством не предусмотрена возможность прекращения поставок тепла и холодной воды, а также водоотведения населению за долги. В случае наличия у потребителя задолженности поставщик услуг может обратиться для взыскания в суд.Зато поставщики газа и электроэнергии имеют право на прекращение предоставления услуг.Могут начислять пеню в случае неуплаты за коммуналку? Соответствующие компании обязаны предоставлять жилищно-коммунальные услуги (поставку воды, газа, тепла, содержание дома, вывоз мусора) вовремя, регулярно и качественно. А потребители услуг обязаны вовремя платить за потребленные услуги.Если потребитель вовремя не платит за коммунальные услуги, предприятие-поставщик может начать начислять пеню.В случае несвоевременного осуществления платежей за услуги ЖКХ потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня после завершения предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии или в случае наличия у потребителя задолженности по оплате труда (задолженность по оплате труда должна быть подтверждена должным образом).Напомним, что получатели субсидий могут лишиться помощи государства в наличной форме в случае появления задолженности за коммунальные услуги. Таким образом, деньги будет получать не льготник, а предприятие-поставщик.