Результаты голосований были озвучены избирательной комиссией.

Согласно результатам голосования в Харьковский областной совет проходят следующие партии, прошедшие 5% барьер:

«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» - 34,53%  (211952 голосов)
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 21,33% (130901 голосов)
«СЛУГА НАРОДУ» - 12,76% (78307 голосов)
«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» - 12,40% (76099 голосов)
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» - 8,05% (49412 голосов)

Количество мандатов, которые получили партии в Харьковском областном совете:

«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» - 46 депутатов;
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 29 депутатов;
«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» - 17 депутатов;
СЛУГА НАРОДУ» - 17 депутатов;
«Європейська Солідарність» - 11 депутатов.

Список депутатов, которые проходят в Харьковский областной совет:

«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»
  • Ткаченко Александр
  • Цыбульник Нелли
  • Кузнецова Анна
  • Кононенко Альберт
  • Онищенко Дмитрий
  • Гуревич Олег
  • Тесленко Сергей
  • Гармаш Алексей
  • Шеветовский Валентин
  • Заколодяжный Владислав
  • Терехов Игорь
  • Федотова Карина
  • Святаш Владимир
  • Водовозов Евгений
  • Гагарин Виталий
  • Резник Михаил
  • Столяренко Татьяна
  • Бойко Валерий
  • Гречанина Елена
  • Середенко Екатерина
  • Косинов Станислав
  • Бабаев Владимир
  • Горгунова Анна
  • Коцуба Владимир
  • Гасан Людмила
  • Ротач Светлана
  • Лазарев Геннадий
  • Беловол Татьяна
  • Горишний Игорь
  • Зеленский Максим
  • Чернов Сергей
  • Остапчук Виктор
  • Немыкина Людмила
  • Мураева Валерия
  • Кухар Александр
  • Панов Виталий
  • Радьков Сергей
  • Кернес Кирилл
  • Масельский Степан
  • Фадиенко Анна
  • Гуровая Капиталина
  • Каратуманов Олег
  • Сухонос Мария
  • Красносельский Николай
  • Бовдун Иван
  • Столбовой Павел
«Європейська Солідарність»
  • Исаенко Игорь
  • Дорошенко Александр
  • Чебышев Сергей
  • Козловский Анатолий
  • Пономаренко Сергей
  • Куц Галина
  • Скорик Александр
  • Ройтблат Алла
  • Храпко Кирилл
  • Лехан Ольга
  • Курашова Екатерина
СЛУГА НАРОДУ»
  • Гошовский Сергей
  • Субботин Виктор
  • Семенуха Роман
  • Канцелдал Любовь
  • Товмасян Артур
  • Дейнеко Руслан
  • Исламов Висхан
  • Гатько Анатолий
  • Егорова-Луценко Татьяна
  • Федченко Сергей
  • Ковалевская Юлия
  • Григоров Сергей
  • Григорян Юлия
  • Онадская Елена
  • Попов Александр
  • Федорик Сергей
  • Захарченко Игорь
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
  • Стронов Андрей
  • Назаров Артем
  • Власов Валерий
  • Рябко Владимир
  • Фурсенко Сергей
  • Лесик Алексей
  • Прядко Максим
  • Северинов Артур
  • Андреев Александр
  • Скоробагач Владимир
  • Аврамов Виталий
  • Литвинов Ростислав
  • Диденко Александр
  • Бахманян Артем
  • Белокудря Валерий
  • Головко Юлия
  • Шенцев Никита
  • Юрков Владимир
  • Россихин Василий
  • Мацегора Геннадий
  • Говоров Валерий
  • Райнин Игорь
  • Гладкоскок Сергей
  • Эстеровская Светлана
  • Бочарникова Елена
  • Николаенко Антон
  • Малыш Андрей
  • Ващенко Анна
  • Головко Татьяна
«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!»
  • Шатохин Евгений
  • Литвинов Алексей
  • Тетько Валерий
  • Куценко Николай
  • Орлова Лариса
  • Король Геннадий
  • Хвесик Андрей
  • Русецкий Анатолий
  • Акулов Василий
  • Светличная Юлия
  • Белявцева Виктория
  • Коваленко Виктор
  • Исиченко Андрей
  • Скорик Денис
  • Туринский Александр
  • Львова Ольга
  • Чаплыгина Екатерина






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