Результаты голосований были озвучены избирательной комиссией.Согласно результатам голосования в Харьковский областной совет проходят следующие партии, прошедшие 5% барьер:
«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» - 34,53% (211952 голосов)
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 21,33% (130901 голосов)
«СЛУГА НАРОДУ» - 12,76% (78307 голосов)
«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» - 12,40% (76099 голосов)
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» - 8,05% (49412 голосов)
Количество мандатов, которые получили партии в Харьковском областном совете:
«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» - 46 депутатов;
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 29 депутатов;
«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» - 17 депутатов;
СЛУГА НАРОДУ» - 17 депутатов;
«Європейська Солідарність» - 11 депутатов.
Список депутатов, которые проходят в Харьковский областной совет:
«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»
- Ткаченко Александр
- Цыбульник Нелли
- Кузнецова Анна
- Кононенко Альберт
- Онищенко Дмитрий
- Гуревич Олег
- Тесленко Сергей
- Гармаш Алексей
- Шеветовский Валентин
- Заколодяжный Владислав
- Терехов Игорь
- Федотова Карина
- Святаш Владимир
- Водовозов Евгений
- Гагарин Виталий
- Резник Михаил
- Столяренко Татьяна
- Бойко Валерий
- Гречанина Елена
- Середенко Екатерина
- Косинов Станислав
- Бабаев Владимир
- Горгунова Анна
- Коцуба Владимир
- Гасан Людмила
- Ротач Светлана
- Лазарев Геннадий
- Беловол Татьяна
- Горишний Игорь
- Зеленский Максим
- Чернов Сергей
- Остапчук Виктор
- Немыкина Людмила
- Мураева Валерия
- Кухар Александр
- Панов Виталий
- Радьков Сергей
- Кернес Кирилл
- Масельский Степан
- Фадиенко Анна
- Гуровая Капиталина
- Каратуманов Олег
- Сухонос Мария
- Красносельский Николай
- Бовдун Иван
- Столбовой Павел
- Исаенко Игорь
- Дорошенко Александр
- Чебышев Сергей
- Козловский Анатолий
- Пономаренко Сергей
- Куц Галина
- Скорик Александр
- Ройтблат Алла
- Храпко Кирилл
- Лехан Ольга
- Курашова Екатерина
- Гошовский Сергей
- Субботин Виктор
- Семенуха Роман
- Канцелдал Любовь
- Товмасян Артур
- Дейнеко Руслан
- Исламов Висхан
- Гатько Анатолий
- Егорова-Луценко Татьяна
- Федченко Сергей
- Ковалевская Юлия
- Григоров Сергей
- Григорян Юлия
- Онадская Елена
- Попов Александр
- Федорик Сергей
- Захарченко Игорь
- Стронов Андрей
- Назаров Артем
- Власов Валерий
- Рябко Владимир
- Фурсенко Сергей
- Лесик Алексей
- Прядко Максим
- Северинов Артур
- Андреев Александр
- Скоробагач Владимир
- Аврамов Виталий
- Литвинов Ростислав
- Диденко Александр
- Бахманян Артем
- Белокудря Валерий
- Головко Юлия
- Шенцев Никита
- Юрков Владимир
- Россихин Василий
- Мацегора Геннадий
- Говоров Валерий
- Райнин Игорь
- Гладкоскок Сергей
- Эстеровская Светлана
- Бочарникова Елена
- Николаенко Антон
- Малыш Андрей
- Ващенко Анна
- Головко Татьяна
- Шатохин Евгений
- Литвинов Алексей
- Тетько Валерий
- Куценко Николай
- Орлова Лариса
- Король Геннадий
- Хвесик Андрей
- Русецкий Анатолий
- Акулов Василий
- Светличная Юлия
- Белявцева Виктория
- Коваленко Виктор
- Исиченко Андрей
- Скорик Денис
- Туринский Александр
- Львова Ольга
- Чаплыгина Екатерина