Результаты голосований были озвучены избирательной комиссией.

Ткаченко Александр

Цыбульник Нелли

Кузнецова Анна

Кононенко Альберт

Онищенко Дмитрий

Гуревич Олег

Тесленко Сергей

Гармаш Алексей

Шеветовский Валентин

Заколодяжный Владислав

Терехов Игорь

Федотова Карина

Святаш Владимир

Водовозов Евгений

Гагарин Виталий

Резник Михаил

Столяренко Татьяна

Бойко Валерий

Гречанина Елена

Середенко Екатерина

Косинов Станислав

Бабаев Владимир

Горгунова Анна

Коцуба Владимир

Гасан Людмила

Ротач Светлана

Лазарев Геннадий

Беловол Татьяна

Горишний Игорь

Зеленский Максим

Чернов Сергей

Остапчук Виктор

Немыкина Людмила

Мураева Валерия

Кухар Александр

Панов Виталий

Радьков Сергей

Кернес Кирилл

Масельский Степан

Фадиенко Анна

Гуровая Капиталина

Каратуманов Олег

Сухонос Мария

Красносельский Николай

Бовдун Иван

Столбовой Павел

Исаенко Игорь

Дорошенко Александр

Чебышев Сергей

Козловский Анатолий

Пономаренко Сергей

Куц Галина

Скорик Александр

Ройтблат Алла

Храпко Кирилл

Лехан Ольга

Курашова Екатерина

Гошовский Сергей

Субботин Виктор

Семенуха Роман

Канцелдал Любовь

Товмасян Артур

Дейнеко Руслан

Исламов Висхан

Гатько Анатолий

Егорова-Луценко Татьяна

Федченко Сергей

Ковалевская Юлия

Григоров Сергей

Григорян Юлия

Онадская Елена

Попов Александр

Федорик Сергей

Захарченко Игорь

Стронов Андрей

Назаров Артем

Власов Валерий

Рябко Владимир

Фурсенко Сергей

Лесик Алексей

Прядко Максим

Северинов Артур

Андреев Александр

Скоробагач Владимир

Аврамов Виталий

Литвинов Ростислав

Диденко Александр

Бахманян Артем

Белокудря Валерий

Головко Юлия

Шенцев Никита

Юрков Владимир

Россихин Василий

Мацегора Геннадий

Говоров Валерий

Райнин Игорь

Гладкоскок Сергей

Эстеровская Светлана

Бочарникова Елена

Николаенко Антон

Малыш Андрей

Ващенко Анна

Головко Татьяна

Шатохин Евгений

Литвинов Алексей

Тетько Валерий

Куценко Николай

Орлова Лариса

Король Геннадий

Хвесик Андрей

Русецкий Анатолий

Акулов Василий

Светличная Юлия

Белявцева Виктория

Коваленко Виктор

Исиченко Андрей

Скорик Денис

Туринский Александр

Львова Ольга

Чаплыгина Екатерина

Согласно результатам голосования в Харьковский областной совет проходят следующие партии, прошедшие 5% барьер:«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» - 34,53% (211952 голосов)«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 21,33% (130901 голосов)«СЛУГА НАРОДУ» - 12,76% (78307 голосов)«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» - 12,40% (76099 голосов)«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» - 8,05% (49412 голосов)Количество мандатов, которые получили партии в Харьковском областном совете:«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» - 46 депутатов;«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 29 депутатов;«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» - 17 депутатов;СЛУГА НАРОДУ» - 17 депутатов;«Європейська Солідарність» - 11 депутатов.Список депутатов, которые проходят в Харьковский областной совет:«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»«Європейська Солідарність»СЛУГА НАРОДУ»«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!»