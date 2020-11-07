В Харькове завершился IV международный кинофестиваль документальных и игровых фильмов Kharkiv MeetDocs. В связи с карантином кинофестиваль прошел в смешанном формате – как оффлайн, так и онлайн. Мастер класс в рамках фестиваля провела известная актриса, телеведущая, общественная активистка Римма Зюбина. О современном украинском кинематографе и о многом другом она рассказала в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».— Римма, вы приехали на фестиваль Kharkiv MeetDoсs в качестве почетной гостьи, провели в Харькове мастер-класс и сейчас уже можете поделиться с нами впечатлениями от общения со зрителями и участниками фестиваля.
— Спасибо за приглашение, у меня великолепные впечатления. Мне кажется, что на фестивале не было ни одного человека, который остался равнодушным от увиденного и услышанного. В зале присутствовали в основном профессиональные актеры или молодые кинематографисты. Меня приятно удивило, что были студенты, которые учатся на актеров и режиссеров. Интересно, что накануне фестиваля я видела в социальных сетях объявления: «Кафедра режиссуры рекомендует студентам посетить мастер-класс актрисы Риммы Зюбиной». Здорово, что сейчас, в век информационных технологий, можно легко получить информацию о предстоящих мероприятиях.
К сожалению, из-за карантинных ограничений мы не могли принять всех желающих, так как следовало соблюдать дистанцию. Но я, к примеру, увидела студентов харьковских вузов, с которыми переписывалась в социальных сетях около двух лет, и они ждали меня с мастер-классом в вашем городе. Из-за моей занятости и карантина поездка в Харьков несколько раз откладывались, но наконец все свершилось, и я рада была всех видеть.
Мы говорили откровенно о профессии. Kharkiv MeetDoсs – это фестиваль документального кино. И я, к слову, документальное кино люблю больше, чем художественное. Я считаю, что украинское документальное кино находится на мировом уровне. Нам бы еще уровень художественного кино подтянуть до мировых высот. Но из документального кино можно многое взять для актерской профессии.
Я поделилась с участниками своими актерскими секретами. У меня нет актерского образования, нет диплома, где было бы написано: «Актриса театра и кино». У меня есть диплом культпросветучилища в Ужгороде и год стационарной учебы в Киевском институте культуры по специальности «Режиссура народных театров». Оканчивала я этот вуз заочно, поэтому многому научилась сама. Следила за коллегами, училась у них, смотрела много фильмов, перечитывала интервью. Я считаю, что это возможно – вырастить себя как профессионала. Для этого должно быть слово «хочу», а дальше – только вперед.
— Разве можно таким образом – только основываясь на практике, занимаясь саморазвитием – получить больше навыков в профессии, чем в специализированном вузе, с маститыми мастерами?
— Многие актеры, которые получили специальное образование, к сожалению, не реализовали себя в профессии. Тут может быть несколько факторов – скажем, мастер ошибся, когда набирал курс и, возможно, взял не того человека, а талантливый получил отказ. Мне, например, на вступительных экзаменах, сказали, что у меня нет темперамента. Но, наверное, я реализовалась в профессии и темперамент нашелся.
Во время карантина все равно находила себе работу
— Актеры, кинематографисты и другие деятели культуры и искусства очень пострадали от карантинных ограничений. Многим пришлось поставить профессиональную жизнь на паузу. Как обстоят дела у вас?
— Во время карантина я все равно находила себе работу и интересные занятия. Несколько лет назад я участвовала в благотворительном проекте «Звездные сказки», который инициировала харьковчанка Ольга Лубяная. В рамках проекта был издан сборник жизнеутверждающих сказок и стихов для детей, которые борются с онкологическими заболеваниями. Авторами стали известные харьковчане и киевляне – артисты, журналисты, рок-исполнители. Уже было четыре издания этого сборника. Так вот, во время карантина волонтеров не пускали в больницы, но ведь больным детям все равно необходимо общение. И я решила начать такую акцию, где авторы сказок запишут видео и озвучат свои тексты. Среди них – Анжелика Рудницкая, Мария Бурмака, Наталья Ивасько, Олеся Жураковская, Евгений Нищук, Константин Грубич. После реализации этого проекта мне говорили, что детки в больницах слушали эти сказки, по много раз пересматривали видеозаписи.
И еще один хороший проект был во время карантина. Со мной связалась театральный продюсер из Латвии Евгения Шерменева. Мы с ней реализовали два проекта. Один из них – в поддержку Беларуси. Это был марафон, шесть часов мы читали одну пьесу. Были задействованы актеры из разных стран. И второй проект. По книге Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» была написала пьеса «Обморок» литовского автора Марюса Ивашкявичуса, и режиссер Оскарас Коршуновас сделал ZOOM-представление, в котором участвовала знаменитая Лия Ахеджакова. Я и представить себе не могла, что буду задействована в одной работе с легендарной Ахеджаковой, а из зала представление будет смотреть нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. В этом плане карантин у меня зря не прошел. Благодаря интернету, я вышла на новый уровень актерской игры – через платформу ZOOM.
Потом было еще несколько проектов аналогичного характера. В сентябре я успела выпустить премьеру в театре. Правда в октябре, мы вынуждены были отменить спектакли, так как все актеры заболели, но я верю, что в дальнейшем все будет хорошо и мы продолжим выступать.
Играла сразу несколько персонажей
— Вы сказали, что любите документальное кино. Успели посмотреть какие-ито работы на фестивале Kharkiv MeetDoсs?
— Да, я смотрела. И радует то, что это может сделать любой человек, из любой точки планеты. Достаточно зарегистрироваться на сайте фестиваля – и можно смотреть фильмы бесплатно. В фестивале приняли участие шесть украинских работ, четыре я уже посмотрела. Из международной программы тоже посмотрела некоторые работы. Хочу рассказать об украинском документальном кино. Работы меня поразили – о войне, о религии, есть интересный фильм о клинике, где находятся наркозависимые люди.
— Драму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера», которая была представлена на фестивале, успели посмотреть?
— Не успела, но я обязательно это сделаю. Я участвовала в театральной постановке «Номера». Это было в 2015 году, мы делали читки и показывали на «Гоголь-Fest». Я играла сразу несколько персонажей в пьесе и знаю, что Ахтем Сеитаблаев отправлял материалы Олегу Сенцову, когда тот был в российской тюрьме. А картину они уже сняли за восемь недель.
Нельзя молчать о политзаключенных
— Вы поддерживали Олега Сенцова, когда он находился в заключении в России. Сейчас, когда он дома и активно работает, есть ли у вас совместные проекты? Возможно, вы стали друзьями?
— Есть у нас совместная работа. Олег написал книгу и попросил записать отрывок. Он сам позвонил мне. Я представляю, насколько он занят, и стараюсь лишний раз не беспокоить. Первый спектакль, который он посетил после освобождения, – спектакль «Схід-Захід». Потом у нас была встреча на Львовском книжном форуме. Я и сейчас продолжаю поддерживать наших политзаключенных. До сих сотни людей находятся в подвалах Донецка и Луганска, и это страшно, потому что связи с ними нет. Около ста человек, в основном крымские татары, сейчас в российских тюрьмах.
— Вам не кажется, что на сегодняшний день уделяется недостаточно внимания вопросу возвращения политзаключенных. Ранее, когда в плену или в российских тюрьмах, на оккупированных территориях находились Олег Сенцов и другие резонансные личности, то и огласки было больше.
— Да, я тоже это замечаю. Я не могу быть безразлична к подобным вещам. Я состою в группе в «Фейсбуке», куда входят жители Москвы и Санкт-Петербурга, которым очень стыдно за действия России по отношению к украинцам, и они выходит на одиночные пикеты в поддержку украинских заключенных, находящимся в российских тюрьмах. И вот хочу заметить, что в Украине таких акций очень мало. Их проводят точечно, определенные люди, часто они остаются незамеченными. Нельзя молчать! Даже если украинцы, которые находятся в заключении этого не знают, говорить о этой проблеме надо. У нас, к сожалению, не налажен контакт с родственниками политзаключенных. В законодательстве не предусмотрено наказание для пособников оккупантов, по вине которых наши люди находятся в тюрьмах. Мы можем только обменять пленных, а виновные останутся без наказания.
Как выживают театры
— Пандемия наложила свой отпечаток на театральную жизнь страны. Как сейчас выживают театры?
— Конечно, театрам очень тяжело, но я считаю, что надо адаптироваться к условиям карантина и работать. Конечно, когда есть случаи заболевания в труппе, то все спектакли отменяются, работа останавливается. Но если наши люди могут без проблем четыре часа лететь в самолете в Египет, то почему должны закрываться театры, которые, к слову, соблюдают все карантинные норм. Это касается и дистанции между зрителями, и санитарной обработки помещений.
Особенно сложная ситуация в негосударственных театрах. Если, к примеру, государственные театры имеют дотации на период карантина, что позволяет как-то выжить коллективу (им платят 60% ставки), то негосударственные театры остались один на один со своими проблемами. Одна надежда – на меценатов и людей, которые могут финансово поддержать. Актеры идут работать таксистами, курьерами, и т.д. Возникает вопрос: может, нужно выделить деньги на финансовую поддержку граждан, которые остались без работы, а не пускать деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог в условиях пандемии. А тем временем аппараты для искусственной вентиляции легких покупают в больницы волонтеры.
— На днях стало известно, что Кабмин разрешил выделить деньги из Фонда борьбы с коронавирусом на патриотические сериалы. И это тоже неоднозначно – насколько это необходимо в условиях пандемии?
— Если эти деньги забрали из «ковидного» фонда, то я категорически против. Должна быть логика. Если мы с мужем выделяем определенные деньги на еду, то покупаем еду, а не что-то другое. Я удивляюсь, как можно сейчас играть в подобные игры.
— Но вы не станете отрицать, что снимать патриотическое кино нужно?
— Безусловно, но здесь еще нужно понимать, какого качества будут эти фильмы и кто получит деньги. Недавно в Госкино был скандал, когда финансирование получили лишь коммерческие фильмы, которые смогут заработать большие деньги от просмотров в кинотеатрах, при этом без денег остались картины, например, о Лесе Украинке и Квитке Цисык, которые могли попасть в номинации Каннского фестиваля. Я считаю, что политика государства в области культуры — это стратегия как внутренней, так и внешней безопасности страны.
Личное дело
Римма Зюбина родилась 23 августа 1971 года в Ужгороде. Несколько лет в детстве прожила в Венгрии, где служил отец. В 17 лет Зюбина поехала в Киев поступать в театральный институт. Не поступила. Чтобы не терять времени, Римма решила пойти в институт культуры. Через год ей поступило предложение из Ужгорода – от будущего мужа Станислава Моисеева – работать в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре. Она согласилась, а институт окончила заочно.
В 1997 году вошла в состав труппы киевского «Молодого театра». С 1992 года снимается в кино. На ее счету – более 150 ролей в кино, сериалах и театральных постановках. Она — обладательница таких наград, как "Киевская пектораль" и "Золотая юла". Главная роль в фильме Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы" принесла актрисе международный успех.
Является послом благотворительной организации «Фонд помощи онкобольным детям "Краб"», получила награду за помощь онкобольным детям «Древо жизни».
Kharkiv MeetDocs объявил победителей
31 октября состоялась онлайн-церемония объявления победителей IV международного кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. Победителя национального конкурса, который в этом году состоялся впервые, определило жюри в составе режиссера и драматурга Натальи Ворожбит, режиссера-документалиста Сергея Буковского и киноменеджера, Людмилы Горделадзе. Победителем стал фильм War Note режиссера Романа Любого. Специальные награды жюри получили кинокартины Not Alone Снежаны Гусаревич и «Зарваница» Романа Химея и Яремы Малащука. Призом зрительских симпатий наградили фильм «Вторжение на Байконур» Ангела Ангелова.
Победителем третьего питчинга Kharkiv MeetDocs стали режиссер Алексей Радинский и продюсер Любовь Кнорозок.
Во время церемонии были объявлены и победители кинофестиваля украинского независимого короткометражного кино «Бардак». Гран-при получил фильм One more Day Александра Шимко.
IV кинофестиваль Kharkiv MeetDocs длился шесть дней, на нем было представлено 24 полнометражных и 47 короткометражных картин.