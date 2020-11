В Харькове завершился IV международный кинофестиваль документальных и игровых фильмов Kharkiv MeetDocs. В связи с карантином кинофестиваль прошел в смешанном формате – как оффлайн, так и онлайн. Мастер класс в рамках фестиваля провела известная актриса, телеведущая, общественная активистка Римма Зюбина. О современном украинском кинематографе и о многом другом она рассказала в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».

Во время карантина все равно находила себе работу

Играла сразу несколько персонажей

Нельзя молчать о политзаключенных

Как выживают театры

Личное дело

Kharkiv MeetDocs объявил победителей

— Спасибо за приглашение, у меня великолепные впечатления. Мне кажется, что на фестивале не было ни одного человека, который остался равнодушным от увиденного и услышанного. В зале присутствовали в основном профессиональные актеры или молодые кинематографисты. Меня приятно удивило, что были студенты, которые учатся на актеров и режиссеров. Интересно, что накануне фестиваля я видела в социальных сетях объявления: «Кафедра режиссуры рекомендует студентам посетить мастер-класс актрисы Риммы Зюбиной». Здорово, что сейчас, в век информационных технологий, можно легко получить информацию о предстоящих мероприятиях.К сожалению, из-за карантинных ограничений мы не могли принять всех желающих, так как следовало соблюдать дистанцию. Но я, к примеру, увидела студентов харьковских вузов, с которыми переписывалась в социальных сетях около двух лет, и они ждали меня с мастер-классом в вашем городе. Из-за моей занятости и карантина поездка в Харьков несколько раз откладывались, но наконец все свершилось, и я рада была всех видеть.Мы говорили откровенно о профессии. Kharkiv MeetDoсs – это фестиваль документального кино. И я, к слову, документальное кино люблю больше, чем художественное. Я считаю, что украинское документальное кино находится на мировом уровне. Нам бы еще уровень художественного кино подтянуть до мировых высот. Но из документального кино можно многое взять для актерской профессии.Я поделилась с участниками своими актерскими секретами. У меня нет актерского образования, нет диплома, где было бы написано: «Актриса театра и кино». У меня есть диплом культпросветучилища в Ужгороде и год стационарной учебы в Киевском институте культуры по специальности «Режиссура народных театров». Оканчивала я этот вуз заочно, поэтому многому научилась сама. Следила за коллегами, училась у них, смотрела много фильмов, перечитывала интервью. Я считаю, что это возможно – вырастить себя как профессионала. Для этого должно быть слово «хочу», а дальше – только вперед.— Многие актеры, которые получили специальное образование, к сожалению, не реализовали себя в профессии. Тут может быть несколько факторов – скажем, мастер ошибся, когда набирал курс и, возможно, взял не того человека, а талантливый получил отказ. Мне, например, на вступительных экзаменах, сказали, что у меня нет темперамента. Но, наверное, я реализовалась в профессии и темперамент нашелся.— Во время карантина я все равно находила себе работу и интересные занятия. Несколько лет назад я участвовала в благотворительном проекте «Звездные сказки», который инициировала харьковчанка Ольга Лубяная. В рамках проекта был издан сборник жизнеутверждающих сказок и стихов для детей, которые борются с онкологическими заболеваниями. Авторами стали известные харьковчане и киевляне – артисты, журналисты, рок-исполнители. Уже было четыре издания этого сборника. Так вот, во время карантина волонтеров не пускали в больницы, но ведь больным детям все равно необходимо общение. И я решила начать такую акцию, где авторы сказок запишут видео и озвучат свои тексты. Среди них – Анжелика Рудницкая, Мария Бурмака, Наталья Ивасько, Олеся Жураковская, Евгений Нищук, Константин Грубич. После реализации этого проекта мне говорили, что детки в больницах слушали эти сказки, по много раз пересматривали видеозаписи.И еще один хороший проект был во время карантина. Со мной связалась театральный продюсер из Латвии Евгения Шерменева. Мы с ней реализовали два проекта. Один из них – в поддержку Беларуси. Это был марафон, шесть часов мы читали одну пьесу. Были задействованы актеры из разных стран. И второй проект. По книге Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» была написала пьеса «Обморок» литовского автора Марюса Ивашкявичуса, и режиссер Оскарас Коршуновас сделал ZOOM-представление, в котором участвовала знаменитая Лия Ахеджакова. Я и представить себе не могла, что буду задействована в одной работе с легендарной Ахеджаковой, а из зала представление будет смотреть нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. В этом плане карантин у меня зря не прошел. Благодаря интернету, я вышла на новый уровень актерской игры – через платформу ZOOM.Потом было еще несколько проектов аналогичного характера. В сентябре я успела выпустить премьеру в театре. Правда в октябре, мы вынуждены были отменить спектакли, так как все актеры заболели, но я верю, что в дальнейшем все будет хорошо и мы продолжим выступать.— Да, я смотрела. И радует то, что это может сделать любой человек, из любой точки планеты. Достаточно зарегистрироваться на сайте фестиваля – и можно смотреть фильмы бесплатно. В фестивале приняли участие шесть украинских работ, четыре я уже посмотрела. Из международной программы тоже посмотрела некоторые работы. Хочу рассказать об украинском документальном кино. Работы меня поразили – о войне, о религии, есть интересный фильм о клинике, где находятся наркозависимые люди.— Не успела, но я обязательно это сделаю. Я участвовала в театральной постановке «Номера». Это было в 2015 году, мы делали читки и показывали на «Гоголь-Fest». Я играла сразу несколько персонажей в пьесе и знаю, что Ахтем Сеитаблаев отправлял материалы Олегу Сенцову, когда тот был в российской тюрьме. А картину они уже сняли за восемь недель.— Есть у нас совместная работа. Олег написал книгу и попросил записать отрывок. Он сам позвонил мне. Я представляю, насколько он занят, и стараюсь лишний раз не беспокоить. Первый спектакль, который он посетил после освобождения, – спектакль «Схід-Захід». Потом у нас была встреча на Львовском книжном форуме. Я и сейчас продолжаю поддерживать наших политзаключенных. До сих сотни людей находятся в подвалах Донецка и Луганска, и это страшно, потому что связи с ними нет. Около ста человек, в основном крымские татары, сейчас в российских тюрьмах.— Да, я тоже это замечаю. Я не могу быть безразлична к подобным вещам. Я состою в группе в «Фейсбуке», куда входят жители Москвы и Санкт-Петербурга, которым очень стыдно за действия России по отношению к украинцам, и они выходит на одиночные пикеты в поддержку украинских заключенных, находящимся в российских тюрьмах. И вот хочу заметить, что в Украине таких акций очень мало. Их проводят точечно, определенные люди, часто они остаются незамеченными. Нельзя молчать! Даже если украинцы, которые находятся в заключении этого не знают, говорить о этой проблеме надо. У нас, к сожалению, не налажен контакт с родственниками политзаключенных. В законодательстве не предусмотрено наказание для пособников оккупантов, по вине которых наши люди находятся в тюрьмах. Мы можем только обменять пленных, а виновные останутся без наказания.— Конечно, театрам очень тяжело, но я считаю, что надо адаптироваться к условиям карантина и работать. Конечно, когда есть случаи заболевания в труппе, то все спектакли отменяются, работа останавливается. Но если наши люди могут без проблем четыре часа лететь в самолете в Египет, то почему должны закрываться театры, которые, к слову, соблюдают все карантинные норм. Это касается и дистанции между зрителями, и санитарной обработки помещений.Особенно сложная ситуация в негосударственных театрах. Если, к примеру, государственные театры имеют дотации на период карантина, что позволяет как-то выжить коллективу (им платят 60% ставки), то негосударственные театры остались один на один со своими проблемами. Одна надежда – на меценатов и людей, которые могут финансово поддержать. Актеры идут работать таксистами, курьерами, и т.д. Возникает вопрос: может, нужно выделить деньги на финансовую поддержку граждан, которые остались без работы, а не пускать деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог в условиях пандемии. А тем временем аппараты для искусственной вентиляции легких покупают в больницы волонтеры.— Если эти деньги забрали из «ковидного» фонда, то я категорически против. Должна быть логика. Если мы с мужем выделяем определенные деньги на еду, то покупаем еду, а не что-то другое. Я удивляюсь, как можно сейчас играть в подобные игры.— Безусловно, но здесь еще нужно понимать, какого качества будут эти фильмы и кто получит деньги. Недавно в Госкино был скандал, когда финансирование получили лишь коммерческие фильмы, которые смогут заработать большие деньги от просмотров в кинотеатрах, при этом без денег остались картины, например, о Лесе Украинке и Квитке Цисык, которые могли попасть в номинации Каннского фестиваля. Я считаю, что политика государства в области культуры — это стратегия как внутренней, так и внешней безопасности страны.Римма Зюбина родилась 23 августа 1971 года в Ужгороде. Несколько лет в детстве прожила в Венгрии, где служил отец. В 17 лет Зюбина поехала в Киев поступать в театральный институт. Не поступила. Чтобы не терять времени, Римма решила пойти в институт культуры. Через год ей поступило предложение из Ужгорода – от будущего мужа Станислава Моисеева – работать в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре. Она согласилась, а институт окончила заочно.В 1997 году вошла в состав труппы киевского «Молодого театра». С 1992 года снимается в кино. На ее счету – более 150 ролей в кино, сериалах и театральных постановках. Она — обладательница таких наград, как "Киевская пектораль" и "Золотая юла". Главная роль в фильме Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы" принесла актрисе международный успех.Является послом благотворительной организации «Фонд помощи онкобольным детям "Краб"», получила награду за помощь онкобольным детям «Древо жизни».31 октября состоялась онлайн-церемония объявления победителей IV международного кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. Победителя национального конкурса, который в этом году состоялся впервые, определило жюри в составе режиссера и драматурга Натальи Ворожбит, режиссера-документалиста Сергея Буковского и киноменеджера, Людмилы Горделадзе. Победителем стал фильм War Note режиссера Романа Любого. Специальные награды жюри получили кинокартины Not Alone Снежаны Гусаревич и «Зарваница» Романа Химея и Яремы Малащука. Призом зрительских симпатий наградили фильм «Вторжение на Байконур» Ангела Ангелова.Победителем третьего питчинга Kharkiv MeetDocs стали режиссер Алексей Радинский и продюсер Любовь Кнорозок.Во время церемонии были объявлены и победители кинофестиваля украинского независимого короткометражного кино «Бардак». Гран-при получил фильм One more Day Александра Шимко.IV кинофестиваль Kharkiv MeetDocs длился шесть дней, на нем было представлено 24 полнометражных и 47 короткометражных картин.