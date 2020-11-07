Процесс возврата денег за отмененное пробное ВНО продлится до 1 декабря 2020 года. У тех, кто еще не обратился за возмещением, есть более 20 дней на урегулирование этого вопроса.

Как разъяснили в Министерстве образования и науки, чтобы получить деньги, необходимо до 30 ноября получить карту Приватбанка, если ее еще нет. Кроме того, нужно проверить актуальность информации, указанной во время регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования.Необходимо обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номера мобильного телефона, который привязан к карте Приватбанка, – он должен быть только один.Деньги возвращают именно тому человеку, который был зарегистрирован для участия в пробном ВНО.Чтобы получить деньги через Приватбанк, необходимо иметь любую карту в этом банке, оформленную именно на участника пробного ВНО. Финансовый телефон в Приватбанке должен совпадать с телефоном, указанным во время регистрации на пробное ВНО как основной.Участники, у которых есть карта Приватбанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.Если жен карты нет, необходимо обратиться в любое отделение Приватбанка и бесплатно оформить ее. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.Если участник уже является клиентом банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделение. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту.Программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года, поэтому в МОН советуют поторопиться.Что же делать, если при регистрации на пробное ВНО указан телефон одного из родителей или если за это время номер телефона изменился? Нужно зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и изменить основной номер телефона на тот, который привязан к карте.Инструкция по возврату средств размещена также на сайте Приватбанка.Напомним, в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня – по всем другим предметам.17 июня Кабмин определил порядок возврата денег всем участникам пробного ВНО. На это будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с Covid-19 и его последствиями.