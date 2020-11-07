Цена, жирность, условия хранения и маркировка – основные моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе сливочного масла. Что нужно знать потребителю, помог разобраться директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

По словам эксперта, существует несколько важных правил при выборе сливочного масла.Правило первое – обратите внимание на цену.– Качественное масло не может быть дешевым. Для изготовления одного килограмма качественного сливочного масла необходимо около 30 литров молока. Несложно подсчитать, что настоящее масло стоить дешево никак не может, – замечает Владимир Величко.Правило второе – посмотрите на жирность.– Если массовая доля жира в масле составляет менее 60% – это подделка, – подсказывает специалист.Правило третье – обратите внимание на условия хранения в торговле.– Масло должно храниться в морозильных камерах. Оптимальная температура хранения должна быть в пределах той, которая указана на упаковке. Поэтому безопаснее покупать масло в больших магазинах, где установлено соответствующее холодильное оборудование и соблюдается температурный режим хранения продукции, – говорит Владимир Величко. – Смотрите, чтобы масло не было мягким и деформированным. Деформированная продукция свидетельствует о том, что ее неоднократно замораживали и размораживали.Правило четвертое – изучайте маркировку.– Внимательно осмотрите этикетку со всех сторон. В первую очередь прочитайте название продукции – никаких «маселко», «маслице» и тому подобных слов нигде не должно быть. Название должно быть четким, например, «Масло сладкосливочное экстра», «Масло сладкосливочное крестьянское» или «Масло сладкосливочное бутербродное», – объясняет Владимир Величко. – Обратите внимание на состав продукции – только сливки или продукты переработки коровьего молока, именно эти ингредиенты должны быть в составе настоящего масла.Также на маркировке должны быть указаны срок годности или дата изготовления, условия и сроки хранения, название и адрес производителя, причем в доступной для восприятия форме.– Добросовестные производители, которые заботятся о качестве продукции и уважают потребителей, не будут скрывать информацию с помощью слишком мелкого шрифта в маркировке или некачественного либо нечеткого отпечатка штампа, – подчеркивает специалист.