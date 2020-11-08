Молодежь носит электронные часы, которые якобы умеют все – и пульс считать, и давление измерять, и проверять насыщенность крови кислородом. А я скептически отношусь к таким их возможностям. Действительно ли можно положиться на показания гаджетов? Ирина Юрьевна
Насыщенность крови кислородом
О показателе SpO2 и пульсоксиметрах, которые измеряют насыщенность крови кислородом, активно заговорили после начала пандемии Covid-19. Это очень хороший и оперативный показатель наличия воспалительных процессов в легких, поэтому сегодня многие врачи в своих ежедневных практиках используют измерения SpO2 перед назначением рентгена или KT, пишет Liga.net.
Смысл работы пульсоксиметра простой: есть источник света, есть палец, насыщенный кровью, есть датчики, которые могут измерить интенсивность света. Человеческий организм – субстанция достаточно прозрачная, особенно в инфракрасном диапазоне. Все в детстве, наверное, пробовали прикладывать палец к фонарику – он просвечивается. Так вот, по тому, какая часть света была поглощена, можно сделать вывод о том, насколько кровь насыщена кислородом.
В смарт-часах используется немного другая технология. Она не столь точна – в часах технически сложно реализовать поток света, проходящий через запястье. Вынести источник или приемник света на ремешок часов технологически не очень удобно, поэтому в часах источник света и датчик находятся рядом. Для оценки насыщенности кислородом крови часы используют информацию, которую несет отраженный от наполненного кровью запястья свет. Поэтому показания умных часов отличаются от тех, которые дает классический пульсоксиметр. Однако для оценки состояния человека это некритично.
Пульс и температура
Пульс и температуру достаточно просто измерить, поэтому здесь нет ничего особенного. Тем более что на рынке достаточно много качественных датчиков, которые могут производить измерения, точность которых уже слабо зависит от стоимости компонента.
Таким образом, все производители могут использовать в гаджетах датчики хорошего и высшего качества. Это означает, что измеренные значения пульса и температуры можно считать точными.
Артериальное давление
Классическое измерение артериального давления проводится с помощью пневматического манжета. Его надевают на предплечье и накачивают воздухом до тех пор, пока манжет не пережимает сосуды и не останавливает поток крови. Далее давление в манжете постепенно сбрасывается и акустическим, электрическим или любым другим способом фиксируется начало движения крови по сосудам. Давление в манжете, зафиксированное в этот момент, называют верхним, или систолическим.
Когда датчик прекращает фиксировать пульсацию кровотока, измеренное давление в манжете соответствует так называемому нижнему, или диастолическому давление.
Встроить датчики для измерения давления в часы тем же способом, что и в медицинский тонометр, сложно. В устройстве должны быть миниатюрный компрессор, эластичная мембрана – это не добавляет удобства в ежедневном использовании. При этом использование манжет остается очень востребованным.
Прогресс в появлении и качестве датчиков для оксипульсметрии дал возможность производителям гаджетов реализовать измерение артериального давления другим, новым способом – находить корреляцию между сигналом оптического датчика, скоростью тока и объемом крови в сосудах в районе запястья. Это непростая вычислительная задача, но она оказалась вполне выполнимой на современных смарт-часах.
Основная проблема метода – большая зашумленность. Производители используют методы Machine Learning для фильтрации получаемого сигнала. Этот метод измерения показывает неплохие результаты при разнице систолического и диастолического давления, но требует регулярной привязки результатов, полученных часами к результатам контрольных измерений с помощью классического тонометра. Так что доверять показателям артериального давления, которые демонстрируют смарт-часы,еще рановато.
Электрокардиограмма
С записью электрокардиограммы (ЭКГ) ситуация такая же, как и с измерением давления. ЭКГ – это запись изменения электрической активности сердца, его ритма и активности, проводимости и других моментов. Это не те показатели, которые легко и быстро можно измерить часами на руке.
Украинским разработчикам удалось создать алгоритм определения аномалий в ЭКГ на часах и создать концепт решения, которое автоматически определяет инфарктное или предынфарктное состояние. Разработка не только фиксирует состояние человека, но и может делать автоматический вызов скорой медицинской помощи. Работает это следующим образом: приложение предупреждает о плохих показателях и предлагает вызвать скорую. Если в течение двух минут пользователь никак не отреагировал, алгоритм понимает, что человеку совсем плохо, и сам вызывает врачей.
Люди стесняются болеть
Есть еще один концепт от украинских разработчиков – приложение, которое позволяет во время видеоселфи идентифицировать ранние стадии ишемического инсульта. Дело в том, что еще на раннем этапе этого заболевания подвижность правой и левой стороны лица начинает существенно отличаться. Человек зачастую не осознает, что надвигается беда – проявления ишемического инсульта достаточно слабые, пациент не теряет сознания и зачастую полагает, что само пройдет.
Но эти легкие изменения улавливает алгоритм, который «посоветует» владельцу смартфона обратиться к врачу, а в некоторых случаях – сделать это безотлагательно.
Проблема людей в том, что они стесняются болеть и не считают легкие симптомы основанием идти в больницу. В этом могут помочь современные устройства и гаджеты, которые избавят от необходимости делиться с окружающими информацией о своем здоровье, но посоветуют не оттягивать поход к врачу.