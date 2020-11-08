Молодежь носит электронные часы, которые якобы умеют все – и пульс считать, и давление измерять, и проверять насыщенность крови кислородом. А я скептически отношусь к таким их возможностям. Действительно ли можно положиться на показания гаджетов? Ирина Юрьевна

Насыщенность крови кислородом

Пульс и температура

Артериальное давление

Электрокардиограмма

Люди стесняются болеть