Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области просит жителей сообщать о подготовке или проведении любой противоправной деятельности. Сделать это можно с помощью горячей линии в мессенджерах WhatsApp и Telegram.Кроме текстовых сообщений, в мессенджерах принимают также фото-, видео- и аудиофайлы. Сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В WhatsApp и Telegram на номер +38 (066) 697-60-92 можно отправлять сообщения о следующих нарушениях:
– разведывательно-подрывной деятельности против Украины;
– посягательстве на конституционный строй и территориальную целостность Украины;
– подготовке или совершении террористических актов;
– нанесении вреда объектам критической инфраструктуры или экологии региона;
– проявлениях коррупции со стороны государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, в том числе и СБУ, судей;
– вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, компьютерных сетей или автоматизированных систем;
– создании каналов международного наркобизнеса.
СБУ обещает тщательно проверять информацию, а также обеспечить конфиденциальность заявителям.
– Граждане имеют возможность предоставлять информацию без указания данных о заявителе и без обратных контактных данных, – отмечают в СБУ. – По каждому сообщению спецслужбой применяются исчерпывающие меры по проверке достоверности информации. А в случае ее подтверждения применяются предусмотренные законодательством меры правового реагирования к правонарушителям. СБУ гарантирует конфиденциальность каждому, кто обратится с сообщением о незаконной деятельности.