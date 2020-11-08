Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области просит жителей сообщать о подготовке или проведении любой противоправной деятельности. Сделать это можно с помощью горячей линии в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Кроме текстовых сообщений, в мессенджерах принимают также фото-, видео- и аудиофайлы. Сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.В WhatsApp и Telegram на номерможно отправлять сообщения о следующих нарушениях:– разведывательно-подрывной деятельности против Украины;– посягательстве на конституционный строй и территориальную целостность Украины;– подготовке или совершении террористических актов;– нанесении вреда объектам критической инфраструктуры или экологии региона;– проявлениях коррупции со стороны государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, в том числе и СБУ, судей;– вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, компьютерных сетей или автоматизированных систем;– создании каналов международного наркобизнеса.СБУ обещает тщательно проверять информацию, а также обеспечить конфиденциальность заявителям.– Граждане имеют возможность предоставлять информацию без указания данных о заявителе и без обратных контактных данных, – отмечают в СБУ. – По каждому сообщению спецслужбой применяются исчерпывающие меры по проверке достоверности информации. А в случае ее подтверждения применяются предусмотренные законодательством меры правового реагирования к правонарушителям. СБУ гарантирует конфиденциальность каждому, кто обратится с сообщением о незаконной деятельности.