Не бойтесь сделать бутерброд с маслом к утреннему кофе. Употреблять сливочное масло можно хоть каждый день, но в меру. Тогда оно не только не причинит вам вреда, но и обогатит организм полезными элементами и витаминами А, С, D и E.

Что проверяли

Как рассказал генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, в Украине требования к качеству сливочного масла регламентированы национальным стандартом ДСТУ 4399:2005 «Масло сливочное. Технические условия», согласно которому этот продукт должен производиться исключительно из коровьего молока и (или) продуктов его переработки.– Под продуктами переработки молока подразумеваются сливки, сухое молоко, масленка, – поясняет специалист. – Это означает, что продукт, который продается в магазине под названием «масло сливочное», должен содержать только молочный жир без растительных добавок. Разрешается использование закваски для кислосливочного масла, соли для соленого масла, а также бета-каротина для подкрашивания.Массовая доля молочного жира может быть разной:– масло сливочное экстра с массовой долей жира от 80,0% до 85,0%;– масло сливочное крестьянское с массовой долей жира от 72,5% до 79,9%;– масло сливочное бутербродное с массовой долей жира от 61,5% до 72,4%;– масло топленое: молочный жир с массовой долей жира не менее 99%.– Как видим, масло может изготавливаться с различной массовой долей жира даже в одной классификационной группе. Поэтому не удивляйтесь, если увидите на полках магазинов масло крестьянское с жирностью 72,6% или 73,0%, – говорит Владимир Величко.Кроме того, масло разделяют на сладкосливочное, изготавливаемое из пастеризованных натуральных сливок, и кислосливочное, которое изготавливается из пастеризованных сливок, сквашенных чистыми культурами молочнокислых бактерий.– Оба вида масла могут производиться с добавлением соли (в количестве не более 1%) – соленое сладкосливочное или соленое кислосливочное. Правда, кислосливочное и соленое масло встречаются довольно редко, – уточняет Владимр Величко. – Наиболее популярным и традиционным считается вкус сладкосливочного масла.В рамках потребительской экспертизы на соответствие требованиям национального стандарта ДСТУ 4399:2005 было протестировано 17 образцов сладкосливочного масла крестьянского жирностью от 72,5% до 73% различных торговых марок и производителей:– ЧАО «Первомайский молочноконсервный комбинат»;– ТМ «Звени гора» ПАО «Звенигородский сыродельный комбинат»;– ТМ «Галичина» ООО «Молочная компания «Галичина»;– ТМ «Волошкове поле» ЧАО «Юрия»;– ТМ «Изюмское» ООО «Балаклейский молочный завод»;– ТМ «Белоцерковское» ЧП «Белоцерковская агропромышленная группа»;– ТМ «Молокія» ЧАО «Тернопольский молокозавод»;– ТМ «Слобожанка» ООО фирма «Апрель»;– ТМ Molendam ДП «Староконстантиновский молочный завод»;– ТМ «Новобаварское» ООО «Харьковский молочный завод»;– ТМ «Молочная ферма» ООО «С-Транс»;– ТМ «Дитяче» Каневского филиала ООО «Клуб сыра»;– ТМ «Вершок» ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный визит»;– ТМ «Крестьянское» фирмы «Люстдорф» в форме ООО;– ТМ «Вись» ООО «Сиророб»;– ТМ «Ферма» ООО «Фуд девелопмент»;– ТМ Milkavita ОАО «Милкавита» (Республика Беларусь).