Моя подруга почувствовала слабость и начала покашливать. Сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат. А через три дня у нее пропало обоняние. Как это понимать? Выходит, не стоит доверять тестам? Татьяна К.

У 30% коронавирусных больных ПЦР-тест может быть отрицательным, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов. Это связано с забором материала, с физиологическими особенностями организма, с тем, где именно располагается вирус в момент, когда у человека берут мазок для диагностики методом ПЦР.По словам министра, при госпитализации человека, лечении и установлении диагноза Covid-19 сегодня не нужно иметь исключительно положительный тест ПЦР, достаточно четких клинических симптомов заболевания.Министр также подчеркнул, что МОЗ четко описало, что делать в таких случаях. В частности, если у пациента есть симптомы коронавируса, то проводится еще одно ПЦР-исследование или исследование методом ИФА.По словам чиновника, до конца года Минздрав планирует начать делать 70 тысяч ПЦР-тестов в день. Кроме того, Максим Степанов сообщил, что сейчас заканчивается тестирование украинских систем для выявления антигена методом ИФА. Этот метод диагностики может быть использован в украинских лабораториях. Он поможет значительно увеличить количество тестирований.