Одному из руководителей департамента ХГС и гражданскому лицу сообщили о подозрении по факту завладения имуществом, совершенным организованной группой, и служебного подлога.Как сообщили в областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что руководство департамента Харьковского городского совета совместно с физическим лицом создали организованную группу, в которую вошли заместитель директора департамента ХГС и директор ООО, с целью завладения бюджетными денежными средствами.
"В течение 2019 директор компании, по согласованию с другими участниками организованной группы, вносил в сметную документации и акты выполненных работ заблаговременно согласованные с руководством департамента ХГС и гражданским лицом ложные сведения о завышенной стоимости использованных строительных материалов при проведении ремонта многоэтажных зданий в городе Харькове, которые в свою очередь подписывались заместителем директора этого же департамента.", - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, такими действиями злоумышленники нанесли ущерб на сотни тысяч гривен. Точная сумма устанавливается.
Вопрос об избрании меры пресечения решается.
В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения других членов организованной группы с целью вручения им подозрению в совершении преступлений.
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.