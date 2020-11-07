Одному из руководителей департамента ХГС и гражданскому лицу сообщили о подозрении по факту завладения имуществом, совершенным организованной группой, и служебного подлога.

Как сообщили в областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что руководство департамента Харьковского городского совета совместно с физическим лицом создали организованную группу, в которую вошли заместитель директора департамента ХГС и директор ООО, с целью завладения бюджетными денежными средствами."В течение 2019 директор компании, по согласованию с другими участниками организованной группы, вносил в сметную документации и акты выполненных работ заблаговременно согласованные с руководством департамента ХГС и гражданским лицом ложные сведения о завышенной стоимости использованных строительных материалов при проведении ремонта многоэтажных зданий в городе Харькове, которые в свою очередь подписывались заместителем директора этого же департамента.", - рассказали в ведомстве.По предварительным данным, такими действиями злоумышленники нанесли ущерб на сотни тысяч гривен. Точная сумма устанавливается.Вопрос об избрании меры пресечения решается.В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения других членов организованной группы с целью вручения им подозрению в совершении преступлений.Если вина подозреваемых будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.