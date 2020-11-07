Происшествие произошло 6 ноября в Старом Мерчике.

Как сообщают в ГСЧС, в 19:15 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Зеленая в Старом Мерчике загорелся автомобиль «Geely СК».К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен пламенем. Кроме того, по словам пожарных пострадал водитель 1953 года рождения, который получил ожоги рук и ноги. От госпитализации мужчина отказался.В 20:29 пожар был локализован, а в 20:35 повнистю ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.