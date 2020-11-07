6 ноября в 13:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке в Киевском районе Харькова.

К месту вызова немедленно прибыли два оперативных отделения пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестнице. Спасатели установили, что в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м, а из-за распространения дыма на верхние этажи возникла угроза жителям."Пожарные организовали их эвакуацию на свежий воздух. Под наблюдением газодымозащитников выведено пять человек. Они не пострадали. По предварительным данным возгорание возникло вследствие короткого замыкания электросети", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В 15:22 пожар был полностью потушен.