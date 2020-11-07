Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач инициирует отставку Алексея Кучера. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С 9 ноября в красной зоне будут находиться Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев. А также 9 районов Харьковской области.Только за шестое ноября в области подтвердили более тысячи случаев COVID-19 – 1008 человек заболели. Из них – 774 в Харькове. Всего по области за время пандемии зарегистрировано 42144 случаев коронавируса, из них 9164 больных выздоровели, а 578 человек умерли. COVID-19 – не шутка, не сезонный грипп, и сейчас все силы должны быть направлены на борьбу с ним.Все устали от заявлений руководства облгосадминистрации, которые противоречат реальной картине в инфекционной больнице и лечебных учреждениях, принимающих ковид пациентов. В этом я убедился лично, посетив инфекционку и общаясь с главврачами этих больниц. Они, как и пациенты, остались один на один в борьбе с пандемий.Если на следующей неделе ситуация в регионе не будет взята под контроль, если слабый губернатор не уйдёт в отставку, я буду вынужден созвать внеочередную сессию областного совета и голосовать за выражение недоверия главе ОГА, который систематически врет не только журналистам, но и жителям региона.Наш приоритет - это благополучие Харьковщины, которое при таком управлении невозможно», - написал Скоробагач.