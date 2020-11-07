В полиции открыли уголовное производство по статье за хулиганство.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, 7 ноября около 2:30 от оператора службы "102" поступило сообщение о срабатывании сигнализации в консульстве Азербайджанской Республики на улице Ярослава Мудрого.Прибывшие на место правоохранители, вместе со следственно-оперативной группой районной полиции, обнаружили следы от выстрелов, а с места преступления изъяли гильзы и частицы пуль.Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.Также, по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания Почетного консульства Азербайджанской Республики и Почетного консульства Республики Армения в Харькове взяты полицией под круглосуточную охрану.