Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

7 ноября 2020 остановилось сердце профессора кафедры ЭВМ ХНУРЭ, ученого в области разработки методов и инструментальных средств синтеза трехмерных изображений в реальном масштабе времени Владимира Михайловича Гусятина.Владимир Михайлович в 1970 году успешно защитил диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2001 году стал профессором кафедры ЭВМ."За время работы на кафедре, профессор Гусятин проявил себя как выдающийся руководитель научного коллектива. Под его руководством было защищено 10 кандидатов технических наук - его научная группа работала над проблемой внедрения в интерактивную графику альтернативных методов синтеза изображений, алгоритмов быстрых вычислений, программного, а также аппаратного обеспечения на основе кластерных, мультипроцессорных систем и графических чипов новой архитектуры. Владимир Михайлович управлял разработкой системы визуализации трехмерных сцен для авиационного тренажера, которая используется как в военной, так и в гражданской авиации", - рассказали в пресс-службе университета радиоэлектроники.