При злоумышленниках было 68 свертков с наркотическим веществом.

Как рассказали в полиции, вечером, 6 ноября, во время патрулирования автостанции на улице Полтавский Шлях на одной из платформ патрульные заметили мужчину и женщину, которые при виде полицейских резко изменили направление движения."Во время беседы с патрульными мужчина сообщил, что в подкладке его куртки зашит полиэтиленовый пакет, в котором находятся свертки с наркотическими веществами. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла у гражданина 68 свертков кристаллическим веществом", - сообщили в ведомстве.