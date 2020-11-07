По информации правоохранителей, пострадавшие в аварии, включая девятилетнего мальчика, госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.По словам заместителя начальника отдела преступлений в сфере транспорта, водитель, который подозревается в совершении ДТП, на данный момент направлен на медицинское освидетельствование в медучреждение.