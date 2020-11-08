В центре экстренной медицинской помощи рассказали про статистику за минувшую неделю.

Обслужено 9990 пациентов, госпитализированы - 2582 пациентов.

Количество лиц, которым оказана медицинская помощь врачебными бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 2793, специализированными бригадами - 217, фельдшерскими - 6980.

Снято ЭКГ - 2356, из них передано в консультативного телеметрического центра по «Viber» - 1615, передано ДЭКГ - 297, использовано небулайзертерапию - 148.

Констатировано нестабильных стенокардий - 145, острых инфарктов миокарда - 49, из них в 6:00 с элевацией S-T - 23 и от 6:00 до 24 часов с элевацией S-T - 3. Транспортировано на стентирование из дома - 20 (на предыдущей неделе - 20). Транспортировка на стентирование с учреждения здравоохранения - не было (на предыдущей неделе - не было).

Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 46. Роды в присутствии бригады - 1

Смертельных случаев - 180, из них до прибытия бригады - 148, в присутствии бригады - 32

По данным аналитического отдела медицинской статистики Центра ЭМП, с 30 октября по 5 ноября медики выполнили 10395 выездов на вызовы.