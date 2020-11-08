Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей и событий, которыми жили харьковчане 2 - 8 ноября.

Анатолий Туренко умер 1 ноября на 81-м году жизни.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года, Рождества и организацией отдыха детей в дни зимних школьных каникул.В рамках подписанного документа вузы будут развивать общие научные, образовательные и инновационные программы.По словам народного депутата Украины Юлии Светличной, несмотря на многочисленные обещания, бездеятельность правительства привела к тому, что в этом году онкологический центр так и не получит средства для строительства.С начала года задолженность выросла на 56%.Сотни работников кафе и ресторанов вышли к зданию ХОГА с требованием не позволить карантинным ограничениям убить их бизнес.Результаты голосования были озвучены избирательной комиссией.В результате аварии трое людей оказались в больнице в тяжелом состоянии.