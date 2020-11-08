Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей и событий, которыми жили харьковчане 2 - 8 ноября.

В Харькове скончался ректор ХНАДУ
Анатолий Туренко умер 1 ноября на 81-м году жизни.

На время новогодних праздников на площади Свободы ограничат движение транспорта
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года, Рождества и организацией отдыха детей в дни зимних школьных каникул.

В ХНУРЭ заключили соглашение с университетом Узбекистана
В рамках подписанного документа вузы будут развивать общие научные, образовательные и инновационные программы.

Власти сорвали финансирование строительства Харьковского онкологического центра в текущем году
По словам народного депутата Украины Юлии Светличной, несмотря на многочисленные обещания, бездеятельность правительства привела к тому, что в этом году онкологический центр так и не получит средства для строительства.

В Харьковской области рекордная задолженность по заработной плате
С начала года задолженность выросла на 56%.

Под стенами областной администрации прошла акция протеста работников общепита
Сотни работников кафе и ресторанов вышли к зданию ХОГА с требованием не позволить карантинным ограничениям убить их бизнес.

Стали известны результаты выборов в Харьковский областной совет
Результаты голосования были озвучены избирательной комиссией.

На проспекте Науки произошло серьезное ДТП
В результате аварии трое людей оказались в больнице в тяжелом состоянии.

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