Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей и событий, которыми жили харьковчане 2 - 8 ноября.В Харькове скончался ректор ХНАДУ
Анатолий Туренко умер 1 ноября на 81-м году жизни.
На время новогодних праздников на площади Свободы ограничат движение транспорта
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года, Рождества и организацией отдыха детей в дни зимних школьных каникул.
В ХНУРЭ заключили соглашение с университетом Узбекистана
В рамках подписанного документа вузы будут развивать общие научные, образовательные и инновационные программы.
Власти сорвали финансирование строительства Харьковского онкологического центра в текущем году
По словам народного депутата Украины Юлии Светличной, несмотря на многочисленные обещания, бездеятельность правительства привела к тому, что в этом году онкологический центр так и не получит средства для строительства.
В Харьковской области рекордная задолженность по заработной плате
С начала года задолженность выросла на 56%.
Под стенами областной администрации прошла акция протеста работников общепита
Сотни работников кафе и ресторанов вышли к зданию ХОГА с требованием не позволить карантинным ограничениям убить их бизнес.
Стали известны результаты выборов в Харьковский областной совет
Результаты голосования были озвучены избирательной комиссией.
На проспекте Науки произошло серьезное ДТП
В результате аварии трое людей оказались в больнице в тяжелом состоянии.