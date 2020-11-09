Со 2 по 9 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 123 раза выезжали по сигналу «Тревога».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 38 выездов было совершено на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 19 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 23 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 3 - на дежурство 40 - другие выезды.В результате пожаров погиб один человек, еще двое были травмированы. Благодаря оперативным действиям спасателей 5 человек были спасены из опасных зон на пожарах, еще 38 человек были эвакуированы.