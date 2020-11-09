В руководстве заведений проигнорировали карантин.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, оперуполномоченные Московского отделения полиции обнаружили на территории района ночной клуб, который функционировал в запрещенное время. Кроме того, два развлекательных заведения работали на улицах Культуры и Буковой.По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.