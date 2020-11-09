Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на заместителя главного врача городской больницы скорой и неотложной помощи.

Согласно официальной информации, на сегодняшний день в тяжелом состоянии продолжают находиться женщина и мальчик, которые пострадали во время аварии на проспекте Науки. Женщина находится в коме, а у мальчика множественные скелетные травмы.Напомним, что 7 ноября на проспекте Науки 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.