В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Харьковского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что во время проведения технического надзора за ремонтом моста на улице Льва Ландау один из руководителей управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности по осуществлению технического надзора.
У должностного лица возникло подозрение относительно ненадлежащего качества установленных опор. Однако он не остановил работы и не поставил вопрос о проведении лабораторных и экспертных оценок относительно соответствия примененных опор. Кроме того, задержанный подписал акты приемки выполненных строительных работ, содержащих сведения, которые не соответствовали проектной документации в части требований по оцинковки указанных изделий и государственным стандартам.
Действия обвиняемого привели к завышению стоимости выполненных работ и нанесли материальный ущерб в сумме около 6,5 миллионов гривен.
Во время досудебного расследования прокурором заявлен гражданский иск на указанную сумму.
Если вина чиновника будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.