В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Харьковского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что во время проведения технического надзора за ремонтом моста на улице Льва Ландау один из руководителей управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности по осуществлению технического надзора.У должностного лица возникло подозрение относительно ненадлежащего качества установленных опор. Однако он не остановил работы и не поставил вопрос о проведении лабораторных и экспертных оценок относительно соответствия примененных опор. Кроме того, задержанный подписал акты приемки выполненных строительных работ, содержащих сведения, которые не соответствовали проектной документации в части требований по оцинковки указанных изделий и государственным стандартам.Действия обвиняемого привели к завышению стоимости выполненных работ и нанесли материальный ущерб в сумме около 6,5 миллионов гривен.Во время досудебного расследования прокурором заявлен гражданский иск на указанную сумму.Если вина чиновника будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.